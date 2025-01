Na přiznání k dani z nemovitosti už zbývá jen pár dnů. Komu, kdy a kolik zaplatit?

Nikola Žítková

S koncem ledna se blíží povinnost podat přiznání k dani z nemovitých věcí. Tento článek vám poskytne přehled, koho se povinnost týká, co je potřeba udělat a na co si dát pozor. Jde o první díl daňového speciálu deníku Aktuálně.cz.

V jaké situaci mi vzniká povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí?

Povinnost podat daňové přiznání vzniká poplatníkovi, pokud dojde ve srovnání s předchozím zdaňovacím obdobím ke změně okolností rozhodných pro stanovení daně nebo ke změně v osobě poplatníka. Přiznání se podává nejpozději do 31. ledna roku následujícího po roce, ve kterém ke změně došlo.

Změny, které vyžadují podání přiznání:

Nabytí nemovitosti - například koupě, dědictví, darování Změny u stávající nemovitosti:

Změna výměry, druhu nebo účelu nemovitosti

Dokončení nebo užívání nové stavby, přístavby, nástavby

Změna využití - například přeměna garáže na kancelář

Příklad: V roce 2024 jste přistavěli garáž k rodinnému domu. Do 31. ledna 2025 musíte podat nové přiznání zahrnující tuto změnu.

Prodej nemovitosti: Pokud už nevlastníte žádné nemovitosti v obvodu stejného finančního úřadu, musíte oznámit ukončení této povinnosti. Není na to žádný speciální formulář, stačí napsat dopis, kde uvedete, že už nejste poplatníkem daně z nemovitostí. Dopis pošlete na váš místně příslušný finanční úřad. Pokud máte ještě jiné nemovitosti ve stejném obvodu, je potřeba podat daňové přiznání, kde tuto změnu zohledníte. Můžete tedy podat buď řádné přiznání, kde uvedete všechny své nemovitosti ke stavu k 1. lednu daného roku, anebo dílčí přiznání, kde uvedete jen změny (například co jste prodali).

Změny v evidenci nebo nároku na osvobození:

Revize v katastru nemovitostí - například obnova operátu nebo úpravy výměr

Změny ve veřejném registru půdy - například aktualizace krajinných prvků

Změna nebo zánik osvobození od daně

Změna poplatníka nebo spoluvlastnictví: Pokud jste spoluvlastníkem nemovitosti, musíte se s ostatními spoluvlastníky dohodnout na zástupci, který podá přiznání, nebo každý podá přiznání za svůj podíl.

Novela zákona o dani z nemovitých věcí pro rok 2025: Vznik povinnosti podat přiznání může vyplývat i z legislativních změn.

Změny, které přiznání nevyžadují:

Podle zákona o dani z nemovitých věcí nemusíte podávat nové přiznání, pokud došlo pouze ke změnám, které nemají vliv na vaši povinnost jako poplatníka nebo které finanční úřad automaticky zohlední. Patří sem:

Změna sazby daně: Například pokud obec změnila místní koeficient nebo se upravil inflační koeficient. Změna průměrné ceny pozemku: Pokud došlo k revizi nebo aktualizaci průměrných cen pozemků v daném katastrálním území, finanční úřad také upraví výpočet vaší daně bez nutnosti podání nového přiznání. Automatické zániky nebo vzniky osvobození podle zákona: Například pokud uplynula zákonná lhůta pro osvobození novostavby nebo pokud je nemovitost nově osvobozena na základě legislativních změn, finanční úřad tyto skutečnosti zohlední sám.

Změna místní příslušnosti: Pokud se změnila místní příslušnost (například sloučení katastrálních území), finanční úřad vaši daň správně převede na nový úřad.

Daňová kalkulačka Spočítejte si, kolik peněz musíte zaplatit na daních za loňský rok. Stačí zadat pár údajů a hned budete mít jasno.



OTEVŘÍT SPECIÁL

Do kdy je potřeba daňové přiznání podat?

Daňové přiznání je nutné podat nejpozději do 31. ledna 2025.

Jak se daň počítá?

Daň z nemovitých věcí se stanoví podle stavu k 1. lednu 2025. Změny, které nastanou v průběhu roku, se zohlední až v přiznání za následující rok. Řídí se zákonem o dani z nemovitých věcí a zahrnuje:

Daň z pozemků - vztahuje se na pozemky

Daň ze staveb a jednotek - týká se budov, staveb nebo bytových jednotek

Poplatníkem daně je zpravidla vlastník nemovitosti, ale v některých případech to může být nájemce, pachtýř nebo jiná oprávněná osoba.

Do kdy zaplatit daň z nemovitých věcí?

Daň z nemovitých věcí za rok 2025 lze zaplatit buď jednorázově, nebo ve dvou splátkách. Pokud daň nepřesáhne 5000 korun, musíte ji zaplatit jednorázově nejpozději do 31. května 2025. Pokud je daň vyšší než 5000 korun, můžete ji rozdělit na dvě splátky, přičemž první splátka je splatná do 31. května 2025. Druhá splátka je splatná do 30. listopadu 2025.

Pokud se jedná o poplatníka, který provozuje zemědělskou výrobu, splatnost první splátky je posunuta do 31. srpna 2025, druhá splátka zůstává stejná, tedy 30. listopadu 2025. Případně mohou zaplatit celou daň jednorázově do 31. srpna 2025.

Minimální výše daně: Pokud celková daň z nemovitostí jednoho poplatníka (v rámci jednoho finančního úřadu) nepřesáhne 50 korun, daň se sice stanoví, ale nepředepíše ani nevyžaduje, pokud o to poplatník výslovně nepožádá.

Spoluvlastnické podíly: Pokud vlastníte pouze podíl na nemovitosti, daň se vypočítává z hodnoty odpovídající vašemu spoluvlastnickému podílu. Pokud výsledná daň za podíl činí méně než 90 korun, je automaticky stanovena minimální částka 90 korun.

Jakým způsobem zaplatit daň z nemovitých věcí?

Daň můžete zaplatit několika způsoby. Bezhotovostním převodem na účet příslušného finančního úřadu s uvedením variabilního symbolu (rodné číslo nebo IČO) a konstantního symbolu 1148. Dále je možné využít systém SIPO, pokud se k němu přihlásíte na finančním úřadě do 31. ledna. Elektronická platba je dostupná přes portál Finanční správy, kde najdete všechny platební údaje. Tradiční možností je složenka, kterou finanční správa doručuje obvykle do 25. května, nebo hotovostní platba na pokladně finančního úřadu. Důležité je, aby byla platba připsána nejpozději v den splatnosti.

Jaké jsou sankce za nepodání a nezaplacení daně?

Pokud nepodáte daňové přiznání k dani z nemovitých věcí včas, může vám být uložena pokuta za opožděné tvrzení daně. Tato pokuta se nevztahuje na zpoždění kratší než pět pracovních dnů. Po této lhůtě se počítá ve výši 0,05 procenta stanovené daně za každý den prodlení, maximálně však do pěti procent z celkové výše daně. Pokud přiznání nepodáte vůbec, pokuta se automaticky stanoví na horní hranici pěti procent, přičemž minimální částka pokuty činí 500 korun. V případech, kdy pokuta nedosahuje částky 1000 korun, ji správce daně nepředepíše.