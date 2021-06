Čtyři vojáci čelí obvinění z podílu na smrti afghánského vraha psovoda Procházky

Dálnice D35 ve směru z Olomouce na Ostravu je uzavřena kvůli nehodě nákladního a osobního auta. Nehoda se stala na 279. kilometru, všechny nájezdy ve směru na Ostravu jsou uzavřeny, informoval mluvčí policie Libor Hejtman. Provoz je podle Ředitelství silnic a dálnic odkloněn na exitu 276 Holice. Okolnosti nehody se vyšetřují.

Dálnice je uzavřena od 275. kilometru. "Všechny nájezdy na 276. kilometru exit Holice ve směru na Ostravu jsou uzavřené a to od Olomouce i od Přerova. Řidiči mohou zpět na dálnici D35 najet na 290. kilometru exitu Velký Újezd," uvedl mluvčí policie.

Komplikace na dálnici D35 zkomplikoval o víkendu také teplem poškozený povrch a to v úseku mezi Přáslavicemi a Velkým Újezdem. Dálnice D35 je nyní v úseku od 281. kilometru do 290. kilometru zcela uzavřena v obou směrech. Kvůli zvlněné vozovce tam poté havarovala čtyři osobní auta a nákladní vůz, při nehodách utrpělo deset lidí lehčí zranění. Záchranáři zraněné ošetřili a některé převezli do nemocnice.