Je to hnus, odsoudil nenávistné vzkazy teplickým prvňáčkům poslanec ANO. Sám na škole studoval

před 37 minutami

Nový poslanec hnutí ANO Jaroslav Bžoch ostře odsoudil komentáře pod fotkou prvňáků z teplické základní školy v Plynárenské ulici. "Je šílené, že někdo napíše tak nenávistné věci," řekl v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Vy sám jste před lety Základní školu Plynárenská v Teplicích jako žák navštěvoval. Už tehdy jste tam zažil spolužáky z jiných etnik?

Ta škola sice neměla nejlepší pověst, ale teplická část Prosetice nikdy nepatřila mezi vyloučené lokality. To, že tam chodilo dost romských dětí, bylo normální. Nikdo tam nedělal žádné problémy, ta škola nebyla nijak hrůzostrašná. Nedělo se tam nic hrozného.

Co říkáte na komentáře, které se objevily pod fotografií letošních prvňáků převážně romského nebo arabského původu?

Je to hnus. Nejsem právník, ale některé z těch komentářů by se podle mě daly považovat za trestný čin. Nejhorší je, že se to týká malých dětí, které nemají nic společného s tím, co tady prohlašují některé politické strany. Nerozumí tomu, co se kolem nich děje. Dnes chodí v doprovodu rodičů do školy, kde stojí policisté a novináři. Je šílené, že někdo napíše tak nenávistné věci, jako že je dobře, že jsou ve škole Plynárenská.

Vy působíte jako teplický zastupitel. Mají podle vás Teplice reálný problém s například nevhodným chováním občanů národnostních menšin?

Žádný problém tady nevidím. Loni a předloni jsme tu měli dost lázeňských hostů z arabských zemí, letos jich bylo o něco méně. A lidem vadilo, že po nich třeba v parku zůstával nepořádek, to mně vadilo taky. Ale to byl problém městské policie, která je měla umravnit. Co se týká Prosetic, tam je větší vietnamská komunita a jsou tam i občané původem z Arábie, tam nevidím žádný problém. Dokonce se tam lidé vrací a stěhují se tam zpět. Rozhodně tam není žádná vyhrocená situace, jak naznačují některé komentáře.

Měla by se k případu nějak postavit i teplická radnice?

Já to téma chci otevřít na nejbližším zastupitelstvu, které budeme mít v prosinci. Zaznamenal jsem už i nějaká vyjádření náměstka Hynka Hanzy (1. náměstek primátorky Teplic z ODS - pozn. red.). Pokud takováto nálada u nás ve městě je, tak to radnice musí řešit.

V jakém smyslu?

Rodiče dětí, které do školy chodí, se bojí o jejich bezpečnost. I já bych se bál, pokud by tam chodilo moje dítě. Pokud v komentářích někdo vyzývá, aby tam někdo hodil bombu a podobně… K tomu se město musí jasně postavit a dát najevo, že žádná taková kritická situace tady není. A že zajistí bezpečnost ve městě tak, aby se lidé nebáli posílat děti do školy.

Aktuálně.cz informovalo o incidentu ze sněmovny, kdy tajemník SPD Jaroslav Staník vykřikoval, že Židi, homosexuálové a Romové mají jít do plynu. Jiná poslankyně SPD, dvaadvacetiletá pedagožka a zastupitelka Ústeckého kraje Tereza Hyťhová zase v diskuzi pod fotkou teplických prvňáků prohlásila, že se s nenávistnými komentáři neztotožňuje, ale že postoj jejich autorů chápe. Mělo by hnutí ANO při jednáních o novém složení sněmovních výborů SPD pro některé funkce vyloučit?

Nebudu mluvit za hnutí ANO, ale za sebe. Můj názor je takový, že ano. Když jsem četl nějaká vyjádření kolegů z SPD nebo když jsem slyšel, co se dělo na jejich klubu, tak mě to hrozně vyděsilo. Samozřejmě podle volebního výsledku bych jim neupíral právo na sněmovní výbory. Ale mělo by se hodně zvážit, které výbory jimi budou obsazené a co v nich mohou ovlivnit. Vůbec se mi třeba nelíbí varianta, že by měli mít šéfa bezpečnostního výboru.