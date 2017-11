Fanoušci v tramvaji surově bili Afričana, na hlavu mu vymačkali citron. Nikdo se mě nezastal, říká

před 24 minutami

Policie zadržela několik agresorů ještě v průběhu zápasu mezi Bohemians a Sigmou Olomouc.

Praha - Skupina fanoušků fotbalové Sigmy Olomouc napadla v sobotu v Praze muže původem ze západní Afriky kvůli barvě jeho pleti. Policie několik útočníků zadržela a podezřívá je ze spáchání rasově motivovaného trestného činu.

"Všichni zadržení muži skončili na policejním oddělení a kriminalisté na případu nyní pracují pro podezření ze spáchání trestných činů hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob, výtržnictví a ublížení na zdraví," řekl ve středu Aktuálně.cz mluvčí pražské policie Jan Daněk.

K napadení došlo v tramvaji číslo 6 na trase mezi zastávkami I. P. Pavlova a Bohemians před sobotním fotbalovým utkáním mezi pražským klubem a Sigmou Olomouc. Šestatřicetiletý muž, který dlouhodobě žije v Praze a cestoval na schůzku s kamarádem, seděl v přední části vozu.

"Na I. P. Pavlova přistoupilo asi dvacet mladých mužů, kteří na mě okamžitě začali řvát, že jsem černá huba a špinavej negr. Taky křičeli, že bych se měl vrátit do Afriky a že černoši a Židi by měli jít do plynu," popisuje napadený muž, který si z obav o svou bezpečnost nepřeje zveřejnit své jméno, redakce je ale zná. Nikdo ze spolucestujících v tramvaji se jej nezastal.

Nejagresivnější útočníci pak po muži začali házet citrony. "Nevím, kde je vzali. Jeden z nich mi citron vymačkal na hlavu, šťáva mi tekla po obličeji na oblečení," říká. Když se tramvaj blížila do zastávky Bohemians, agresoři na muže zaútočili pěstmi, strhli jej ze sedačky na sníženou plošinu uprostřed vozu a kopali do něj. Udeřili jej celkem asi dvacetkrát.

Na zastávce u stadionu Bohemians útočníci vystoupili. "Chtěl jsem zavolat policii a sanitku, ale měl jsem vybitý telefon. Když se tramvaj znovu rozjela, zmáčkl jsem tlačítko nouzového zastavení. Řidička se divila, ale musela vidět, že mě napadli. Když jsem ji požádal, aby zavolala policii a sanitku, zeptala se proč," říká muž.

Muž při útoku utrpěl zhmožděniny a modřiny´a při rozbíjení skla u nouzového tlačítka si pořezal prsty. Po ošetření v nemocnici si jej vyzvedli policisté, kteří mu na místním oddělení ukázali záznamy z tribuny olomouckých fanoušků. "Asi sedm jsem jich poznal a policisté je zadrželi ještě v průběhu zápasu," říká napadený, který oceňuje profesionální a aktivní přístup policie. "Kdyby nepostupovali tak rychle, asi by je pak už nechytili," domnívá se.

Muž, který kromě češtiny mluví dalšími šesti jazyky včetně vietnamštiny, žije v Praze deset let. Má doktorát z jedné z pražských univerzit a pracuje jako programátor v nadnárodní firmě. "Celou tu dobu jsem se snažil začlenit se do společnosti, dva roky jsem třeba jako dobrovolník učil děti ve školce francouzsky," říká. "Teď mám pocit, jako by na tom vůbec nezáleželo. Jsem taky zklamaný, že mi nikdo nepomohl. Odmítla mě i většina lidí, které jsem v tramvaji požádal o svědectví," dodává.

Další informace o útoku odmítla policie kvůli probíhajícímu vyšetřování zveřejnit.