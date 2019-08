"Chybné názory" už neznáme, vzkázalo centrum hybridních hrozeb čínské ambasádě

【Vyjádření tiskového mluvčího Velvyslanectví ČLR v ČR k otázce týkající se Hongkongu】 Naše velvyslanectví zaznamenalo, že jednotliví politici a některé instituce v poslední době veřejně vyjádřily chybné názory a dokonce vydaly otevřené dopisy k otázce týkající se Hongkongu, což je vměšováním se do vnitřních záležitostí Číny. Jsme rozhodně proti takovému chování. Současný stav v Hongkongu se vyvinul v extrémní násilí. Činy radikálních demonstrantů již dlouho nejsou otázkou svobody projevu a shromažďování. Zcela překročily rozsah pokojných demonstrací a otevřeně zpochybnily základní linii principu „jedna země, dva systémy“, čímž vážně poškodily zájmy Hongkongu a taktéž zájmy zahraničních subjektů sídlících v Hongkongu. Násilné incidenty, ke kterým v Hongkongu dochází, nesou známky toho, že cizí síly v pozadí manipulují, plánují a dokonce organizují jejich implementaci. Hongkong je čínským Hongkongem a jeho záležitosti jsou čistě vnitřními záležitostmi Číny. Čínská vláda nikdy nedovolí vnějším silám, aby zasahovaly do záležitostí Hongkongu, a už vůbec nedovolí jakýmkoliv cizím silám, aby vyvolávaly v Hongkongu chaos. Nejdůležitějším úkolem Hongkongu v současné době je zastavení násilí a obnovení pořádku, což představuje nejnaléhavější výzvu a nejširší shodu všech společenských sfér v Hongkongu. Naléháme na příslušné strany, aby přestaly ospravedlňovat násilné trestné činy tím, že usilují o lidská práva a svobodu a přestaly zasahovat do vnitřních záležitostí Číny pod maskou svobody a lidských práv.