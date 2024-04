"Vy jste nás prodal!" Stovky lidí nadávaly starostovi za kasina, zlobí se i hejtmanka

Stavbu hned dvou kasin schválilo v únoru vedení Chrášťan u Prahy. A místní zuří. Vadí jim, že se před nimi radnice snažila záměr zatajit, a bojí se i kriminality. Tři stovky občanů to přišly politikům vyčíst na setkání ve sportovní hale. Je mi to strašně líto, omlouval se starosta. Smlouva s kasiny je na deset let, referendum tak už podle něj obec sama vyhlásit nemůže. Změnit to může jen petice.

Sportovní halou v Chrášťanech zní nervózní šum. Všechna místa k sezení už jsou obsazená, přicházejí ale další a další lidé. "Lidi od nás z vesnice tam budou chodit prohrávat peníze," ozývalo se z davu. "Bojím se, že se tam budou stahovat gambleři, co už nemůžou hrát v Praze," řekla další z místních.

Zájem o projednávání stavby dvou kasin ve vesnici s tisícovkou obyvatel byl tak velký, že zastupitelstvo schůzku přesunulo z radnice do sportovního centra. V pondělí večer tam přišly tři stovky lidí, zhruba čtvrtina všech obyvatel obce ležící těsně za západní hranicí Prahy poblíž Zličína.

Takovému davu sedm zastupitelů ještě nečelilo. Dosud na ně mířila spíše chvála, nedávno třeba za to, že zařídili rozšíření základní školy. U voleb se nebylo o co přít, vznikla jedna společná kandidátka.

Nyní by situace nemohla být rozdílnější. Zastupitelé v únoru schválili, že v Chrášťanech mohou vzniknout dvě kasina - jak s živou hrou, jako je třeba ruleta, tak s automaty. Zařízení mají vyrůst přímo v obytné části, jedno na místě restaurace Plné břicho, druhé v bývalém průmyslovém areálu.

Starostovi Pavlu Hrdličkovi to přišlo jako výhodná nabídka. Obec v únoru podepsala s firmami Bonver Win a CEC Praha smlouvu o spolupráci na deset let. V ní se mimo jiné zavázala, že po tuto dobu neschválí vyhlášku o zákazu hazardu. Za to dostane jednorázově deset milionů korun a čtvrt milionu korun ročně. Další peníze pak přinese daň z hazardu.

Zastupitelé rozhodli na veřejném zasedání, diskuse s občany ale chyběla. Mnozí z nich se tak o kroku obce dozvěděli pozdě. A cítí se zrazeni.

Musíme bojovat s vlastním zastupitelstvem

"Dohoda o spolupráci se dvěma institucemi, které mají provozovat hazard na území obce minimálně deset let, se týká všech. Je to věc, která ovlivní naše životy na deset let způsobem, jaký nedokážeme predikovat. To je přece věc, která si zaslouží jasnou veřejnou diskusi," říká na adresu zastupitelstva Lukáš Honc.

"Otevření kasin má vliv na vzestup kriminality, to je zcela jasné," míní jeden z občanů. "Zaráží mě, že my jako občané Chrášťan musíme bojovat s vlastním zastupitelstvem, které má zastupovat naše názory," diví se Vladimír Vedral. "Vy jste nás prodal!" ozývá se halou. "Něco jsme pohnojili, pojďme hledat řešení," žádá pan Pospíšil, který v obci žije 38 let.

Občané zdůrazňovali, že postup kritizovala i středočeská hejtmanka Petra Pecková (STAN). "Takovýhle přístup jsem opravdu nikdy neviděla. A za směšnou náhradu. Ale ani vysoké miliony nestojí za negativní stránku hazardu," napsala začátkem dubna na sociální síti X. Podotkla, že zastupitelé rozhodli "potají", bez projednání s lidmi, bez analýzy dopadů, a navíc na celých deset let.

Tohle opravdu nechápu. Bojujeme spolu s několika středočeskými obcemi právě proti tomu, aby do obcí kolem Prahy přišla velká kasina, která nemohou dále působit v Praze. Nedávno jsme tento boj vybojovali spolu s občany, starostou a vedením obce v Tuchoměřicích.

Vedení obce si ale stojí za tím, že postupovalo správně. "Zastupitelstvo neobešlo veřejnost. Zasedání konané 29. února bylo veřejné, každý se ho mohl zúčastnit. Proces projednání a schválení dohod byl plně v souladu se zákonem," tvrdí zastupitel Jan Kimla.

Rozhodnutí přišlo v době, kdy kvůli omezování hazardu ve velkých městech řeší spory o stavbu kasin hned několik obcí. Loni se například společnost Bonver snažila prosadit stavbu kasina v Tuchoměřicích u pražského letiště. Lidé to v referendu odmítli, navíc se ukázalo, že obří budova měla vzniknout na pozemku jednoho ze zastupitelů. V květnu čeká referendum severočeské Dobkovice, kde se o stavbu snaží firma CEC Praha. I tam byla stavba tématem velkých veřejných setkání.

V Chrášťanech vše prošlo tiše. "Chtěli jsme, aby na ně (zastupitele) nebyl velký tlak, aby se mohli rozhodnout podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. A takhle jsme si to vyhodnotili jako nejlepší řešení," zdůvodňoval starosta krok zastupitelstva před dvěma týdny pro Seznam Zprávy.

Právě tuto citaci naštvaní občané svým politikům několikrát připomněli. "Naložte ten tlak na nás, vyhlaste obecní referendum," žádal Miroslav Srb. Jenže na to už je podle starosty pozdě. Tvrdí, že pokud by to obec udělala, hrozil by jí postih. "Podle právního rozboru z vlastní vůle nemůžeme vyhlásit referendum. Porušili bychom tím smlouvy a poškodili obec," řekl starosta.

Referendum požaduje i petice s podpisy 343 lidí, kterou zastupitelům předložil Pavel Kudrna. Starosta slíbil, že prověří, zda by nešlo vyhlásit hlasování skrze ni. Zastupitelstvo se k tomu vyjádří do třiceti dnů. Podle zákona je k vypsání referenda v obci do 3000 obyvatel nutné sesbírat podpisy aspoň třiceti procent oprávněných voličů.

Kudrna mimo jiné vytýká, že na pozvánkách k veřejným zasedáním chyběly některé náležitosti. Nebylo jasné, že se bude jednat o kasinech, uveden byl jen název firem. Na některých pozvánkách zase chybělo místo a čas. "Byl porušen zákon, zasedání není veřejné, usnesení jsou zpochybnitelná," řekl. Následuje dlouhý bouřlivý potlesk. "My to necháme nějakým způsobem prověřit," odvětil mu starosta.

Strašně mě to mrzí, řekl starosta

Vedení argumentuje, že peníze umožní urychlit rekonstrukce ulic, postavit relaxační sportovní areál, cyklostezku do sousední obce Chýně nebo rozšířit parkoviště u sportovní haly. "Tyto věci jsme nadřadili nad to, že tady budou dvě kasina, o kterých si myslíme, že z hlediska bezpečnosti nebudou takový problém," uznal starosta. Areály kasin budou podle něj uzavřené a oplocené, nebudou mít okna ani viditelnou reklamu.

Přítomní zástupci obou firem místní ujišťovali, že se zhoršení bezpečnosti nemusí obávat. Každý hráč se bude muset před vstupem do kasina registrovat do systému, který nedovolí hrát lidem zapsaným na seznamu vyloučených osob. Na něj se mohou dostat ti, kteří pobírají dávky v hmotné nouzi, jsou v insolvenci nebo se léčí ze závislosti na hazardu.

"Je mi jedno, že to nebude herna z devadesátek. Já s tím mám morální problém," stál si za svým Lukáš Honc. Další z řečníků se ptal, komu z přítomných kasina nevadí. Ze tří stovek se přihlásilo asi patnáct lidí. "Nejsme pro hazard. Ale proti nejsme. Myslíme, že by to mohlo obci něco přinést do rozpočtu," vysvětlují později Lucie a Lenka reportérovi Aktuálně.cz.

Většina zastupitelů uvedla, že kdyby dnes rozhodovali znovu, hlasovali by stejně. Volili by ale jinou komunikaci. "Situace mě strašně mrzí. Každý, kdo mě zná, ví, že je mi to strašně líto. Nikdo bychom nikdy neudělali nic, co by obec poškodilo. Kdybychom věděli, jakou reakci to vyvolá, tak bychom to neudělali. Pokud má někdo dojem, že jsme ho podvedli, tak to rozhodně nebyl účel," řekl Hrdlička.

Někteří ale svůj pohled změnili. "Lidé nám vyhrožují, jsou sprostí. Situace se vyhrotila do roviny, kam se neměla dostat. Dnes bych byl proti," připustil místostarosta Jan Braun.

