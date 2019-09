Chce od Babiše omluvu. I otec mi kvůli němu říká, že mi za demonstrace platí, tvrdí

Ve středu začíná Okresní soud pro Prahu-západ řešit žalobu na ochranu osobnosti, kterou podala demonstrantka Jana Filipová na premiéra Andreje Babiše. Obrátila se na něj kvůli Babišovu vyjádření, že lidé na demonstraci proti vyslovení důvěry vládě, kterou loni pořádal spolek Milion chvilek pro demokracii, byli zaplaceni. Filipová v rozhovoru pro Aktuálně.cz říká, že požaduje pouze omluvu, nikoliv odškodnění. Dodnes se prý kvůli vyjádření premiéra potýká se slovními útoky.

Proč jste se rozhodla bránit soudně?

Protože pan Babiš nereagoval na moji výzvu o omluvu. Na můj dopis vůbec nereagoval. Když jsem se s ním setkala osobně a zeptala jsem se ho, jestli se hodlá omluvit za to, že nás nařkl z podplacenosti, tak řekl, že to neudělá. Tak jsem to dala právníkovi. Nelíbí se mi, aby premiér veřejně dehonestoval určitou část obyvatelstva, naprosto lživě nás nařkl a podporoval fake news mezi lidmi. Proto jsem to dala k soudu a chci oficiálně slyšet omluvu.

Premiér Babiš se s vámi setkal, nebo jste ho někde potkala při veřejné akci?

Potkala jsem ho loni v září na předvolebním mítinku v Plzni. Dělal autogramiádu, rozdával svoji knihu, tak jsem si stoupla do fronty. Když na mě došla řada, tak mi pan premiér napsal do knihy věnování a podal mi knihu. Řekla jsem, že bych se chtěla ještě zeptat na dopis, který jsem mu poslala, a jestli se tedy hodlá omluvit. On řekl, že ne.

Odůvodnil to nějak?

Odvolával se na tvrzení pana (poslance Pavla) Růžičky a že se omlouvat nebude. Tak jsem mu podala ruku s tím, že se potkáme u soudu. A dala jsem to právníkovi.

Není to přece jenom přehnané se kvůli slovům politika bránit soudně?

Není to přehnané, rozhodně ne. Je to více než rok a já s tím bojuji dodneška. Stále se setkávám s tím, že mě lidé oslovují, píšou mi na Facebook, že jsem placená. V srpnu jsme měli setkání s občany v Kolovči (tisícová obec na Domažlicku, kde Filipová žije, pozn. red.). I tam vystoupil místní občan a začal nás obviňovat, že jsme všichni placení Evropskou unií a Georgem Sorosem a takové nesmysly. A aby mi na internetu naprosto cizí a neznámí lidé psali, když budu citovat jenom to, co je slušné, že jsem Kalouskem placená děvka, tak to sorry, to nemám zapotřebí.

Mezi lidmi putovaly různé e-maily, ale lidé byli třeba na vážkách, jestli je to pravda, že jsme placení Sorosem a Evropskou unií. Jenomže pak to opakovaně řekl pan premiér v televizi. K němu se čas od času přidá pan prezident, teď ministryně spravedlnosti Marie Benešová, která si neopomene přisadit. Najednou si lidé říkají: "Vždyť to řekl premiér v televizi, tak to bude asi pravda." A máte tady uměle vytvořenou lež, naprosto čistou lež, kterou vytvořil premiér na základě toho, že jedna paní povídala, aniž by si ověřil informace.

Premiér si nemůže takovým způsobem dovolit dehonestovat jednu část občanů před druhou. V podstatě staví demonstranty proti všem ostatním. Není to tedy zbytečné. Opravdu jsem si řekla, že to k soudu dotáhnu a donutím ho se omluvit. A pokud možno, aby se to co nejvíce zveřejnilo, aby lidé opravdu pochopili, že premiér lže.

Takže vám nejde o to, že premiér podle vás lhal, ale že se vás to dotýká osobně a poškozuje vás jeho vyjádření?

Samozřejmě. Žaloba je na ochranu osobnosti. Já přijdu do hospody mezi známé a ti hned říkají: "Hele je po demonstraci, platíš za celou hospodu, když jsi nafasovala prachy." Jako mám já toto zapotřebí? Prostě ne. Nejsem povinná to absolvovat jenom kvůli tomu, že pan premiér si nevidí do pusy a plácá do médií, co mu přinese slina na jazyk. To jako ne takhle.

Čeho chcete u soudu dosáhnout? Chcete, aby se premiér omluvil, nebo budete požadovat i odškodnění?

Ne, odškodnění nebudu žádat, já jeho špinavé peníze nepotřebuji, to v žádném případě. Já prostě žádám jedině omluvu. Chci, aby se omluvil, aby omluva byla písemně a zveřejnil ji ve všech možných i nemožných médiích. Aby co největší počet lidí věděl, že opravdu nejsme placení, že to je všechno jinak. Fakt mi jde pouze o omluvu.

Máte pocit, že zkušenosti s reakcí lidí, jako máte vy, mají i další lidé?

U soudu se dnes sejde x lidí a každý z nich má takový příběh. Každý z nich může vyprávět, jak s tím bojuje. I můj vlastní otec mi posílá e-maily, jak jsme placení.

Kamarádčin otec je skálopevně přesvědčený, že jsme za to všichni placení Evropskou unií. Ještě Američany do toho zatáhl. Nakonec jsem musela za ním jet na Šumavu, aby věděl, že jsem úplně normální člověk. Popisovala jsem mu, jak vzniklo hnutí Milion chvilek. Až když mě viděl fyzicky, tak teprve pak to nahlodalo jeho skálopevné přesvědčení, že jsme všichni placená banda.

A myslíte, že si to myslí jenom kvůli tomu, že to řekl premiér? Tyhle informace šířili i jiní.

On je krásný klasický příklad. Do e-mailu dostal takovéhle nesmysly a pak to slyšel v televizi od pana premiéra. A řekl si, že by pan premiér v televizi přece nelhal. To jsou lidi, kteří jsou zvyklí, že když se něco řekne v televizi, tak je to svatá pravda. Premiér prostě z pozice své funkce a mediálně známé osoby je povinen si informace ověřovat, a ne že bude plácat opravdu, co jedna paní povídala. To prostě nemůže dělat, ať si to uvědomí.

Proč si myslíte, že to tvrdí?

Jeho motivaci nedokážu posoudit. Já se domnívám, ale jak říkám, pouze se to domnívám, že chce poškodit lidi, kteří proti němu chodí demonstrovat. Co si budeme povídat, ležíme mu v žaludku. To je jednoznačné. On neopomene jedinou příležitost, kdy by nás mohl nějakým způsobem dehonestovat. Co si budeme povídat, jsou to takové estébácké praktiky. Podle mě je jeho motivací nás očernit.