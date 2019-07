Výrok Klause o zaplacených demonstrantech trestný není. Nelze to ověřit, říká policie

Když bývalý prezident Václav Klaus před červnovou demonstrací na Letné v televizi Prima prohlásil, že lidi na akci sváží zadarmo autobusy a ještě dostávají zaplaceno, několik účastníků to rozhořčilo natolik, že na něj podali trestní oznámení pro trestný čin pomluvy. Policie však demonstrantům vzkázala, aby věc řešili občanskoprávní cestou. Navíc podle ní kvůli tomu, že bylo na akci asi 280 tisíc lidí, nelze dokázat, že tvrzení Klause je nepravdivé.

"Urazilo mě to," vysvětluje důchodkyně Svatava Nováčková, proč se rozhodla podat na bývalého prezidenta trestní oznámení. Tvrdí, že se musela bránit, protože zná mnoho těch, kteří by Klausově tvrzení o zaplacených demonstrantech byli schopní věřit.

"Jeli jsme tam šest hodin, na dálnici to byla hrůza. A on to pak zlehčí tak, že si někteří řeknou, že jsme blbci a co neuděláme pro peníze," popisuje Nováčková cestu na demonstraci na Letné, které se na konci června zúčastnilo podle odhadů a propočtů mobilních operátorů 250 až 280 tisíc lidí.

Žádnou odměnu za účast na ní nedostala, naopak se spolu s dalšími na transparentním účtu skládala na autobus. Platila i za svou dceru a osmnáctiletou vnučku. Cesta na demonstraci ji tak za všechny tři vyšla na 1500 korun.

Policie se jejím trestním oznámením zabývala, došla však k tomu, že Klaus se svým výrokem trestného činu pomluvy nedopustil. Mimo jiné také proto, že prý nelze ověřit, zdali byla jeho slova pravdivá, nebo lživá. "Není k dispozici kompletní seznam účastníků demonstrace, jichž mělo být kolem 250 tisíc, takže s jistotou nelze předmětné tvrzení označit za nepravdivé," vysvětluje policejní komisař ve vyrozumění, které má redakce Aktuálně.cz k dispozici.

Na dalším místě dokumentu upozorňuje na "množství oznámení učiněných ze strany sympatizantů spolku Milion chvilek". Jen ve zlínském obvodu kromě Nováčkové podali na Klause trestní oznámení ještě další dva lidé - všechny se stejným závěrem policie. Kolik jich bylo celkem v celé republice, není jasné. Policejní prezidium odmítlo redakci Aktuálně.cz tento údaj poskytnout.

Ne každá pomluva je trestný čin

Policista Nováčkové ve vyrozumění připomíná, že se proti Klausově nařčení může bránit také občanskoprávní cestou, ve kterém může vyžadovat omluvu či odškodnění. Jestli tak učiní, si chce Nováčková ještě promyslet.

To písničkář Ziggy Horváth, který rovněž podal na Klause trestní oznámení, je připravený bránit se dál. Než půjde do občanskoprávního sporu, chce podat trestní oznámení ještě na státním zastupitelství.

Podle právníka Michala Sýkory není postup policie chybný. Tvrdí, že pro to, aby šlo o trestný čin, musí pomluva splňovat určitá kritéria. "Musí se to člověka nejenom dotknout, ale pro účely trestního práva také ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů či ho poškodit v mezilidských vztazích, a to nejenom běžnou měrou, ale značnou měrou. To znamená, že to musí mít určitou intenzitu, aby to dosahovalo trestněprávní roviny. Vše ostatní, co je pod touto mírou, spadá do občanského práva," vysvětluje Sýkora. Podobně nakonec argumentuje ve vyrozumění také policie.

Není omluva jako omluva

Klaus se později ke svému výroku vyjádřil na stránkách svého institutu. Informaci o zaplacených demonstrantech prý obdržel od několika zdrojů. "Nezakládá-li se na pravdě, pak se za její užití v televizním rozhovoru omlouvám," uvedl Klaus.

Taková omluva však lidem, kteří na něj podali trestní oznámení, nestačí. "To nebyla omluva. Na stránkách jeho bezvýznamného institutu zablekotal jakousi podmíněnou omluvu "co by kdy by". V televizi žádný podmiňovací způsob nebyl, tam to řekl natvrdo," říká Horváth. "To je, jako kdybych já o někom řekla, že je vrah, a pak dodala, že jestli to není pravda, tak se omlouvám," přidává se Nováčková. Oba požadují, aby Klaus vystoupil v televizi Prima s tím, že lhal a omluvil se tam.

"Spousta lidí si může říct - hele, vždyť ten Horváth to dělá za prachy, vždyť to říkal prezident Klaus v televizi. V tom je to nebezpečí," vysvětluje Horváth, proč mu vyjádření bývalé hlavy státu vadí.

S mírou nebezpečnosti souhlasí také Jonáš Syrovátka z Pražského institutu bezpečnostních studií. "To je přesně typ dezinformace, která je úplně nejzávažnější. Je to nepravdivé tvrzení, které dostane štempl legitimity tím, že ho do debaty přinese VIP osoba v podobě bývalého prezidenta. A druhá věc je to, kde to zazní. Prezident Klaus si to nenapsal na svůj blog, ale zaznělo to v televizi, která je hojně sledovaná," vysvětluje Syrovátka.

Podívejte se, co řekl Klaus v televizi Prima: