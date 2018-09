Chce český národ v ústavě. Ptejte se právníka Gerlocha, co by prosazoval v Senátu

před 1 hodinou

Právník a bývalý děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy Aleš Gerloch se rozhodl kandidovat do Senátu jako nezávislý v Praze 12. Kdyby uspěl, chtěl by posílit roli horní komory. Podle něj by to prospělo tomu, aby se politici naučili hledat shodu. Prosazuje, aby v ústavě byl zakotven český národ a čeština. Podporuje i celostátní referendum. "Demokracie předpokládá, že v určitém rozsahu není rozhodování odborné, ale zvažuje i politické a společenské souvislosti. A to mohou zrovna tak posoudit sami občané jako jejich zástupci," tvrdí s tím, že referendum o vystoupení z Evropské unie by nepodpořil. Na dotazy čtenářů Aktuálně.cz Aleš Gerloch odpovídá od úterních 14 hodin.

