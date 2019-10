Loni proběhlo rekordně málo rozvodů a naopak hodně svateb. Na 100 dětí je 123 seniorů

Počet obyvatel České republiky byl loni nejvyšší od konce druhé světové války. Přírůstek o téměř 40 000 lidí na 10 649 800 obyvatel k závěru roku způsobila především zahraniční migrace, informuje Český statistický úřad. Průměrný věk Čechů byl loni 42,3 let, přibylo především seniorů. Do manželství v roce 2018 vstoupilo 54 470 párů, tedy nejvíce za posledních deset let.

Populace Česka za posledních deset let vzrostla o 182 300 lidí. "Na zvyšujícím se počtu obyvatel se podílí převážně zahraniční migrace. Ta loni zajistila 38 600 nových obyvatel z celkového přírůstku 39 700 osob. Přirozená měna přispěla k růstu populace pouze ze tří procent," uvedl předseda Českého statistického úřadu (ČSÚ) Marek Rojíček. Nejvyšší přírůstek stěhováním zaznamenali statistici u Ukrajinců a Slováků.

Obyvatel přibývá hlavně ve skupině lidí starších 65 let. Seniorů přibylo o 46 400 na 2,09 milionu. Počet dětí do 14 let, který roste od roku 2008, se zvýšil o 22 400 na 1,69 milionu. Naopak lidí v produktivním věku od roku 2009 ubývá. Na konci loňského roku tato skupina čítala 6,87 milionu lidí, meziročně o 29 100 méně.

"Průměrný věk obyvatel Česka plynule roste od počátku 80. let a loni činil 42,3 let. Na 100 dětí do 15 let věku připadlo v minulém roce 123 seniorů ve věku 65 a více let," řekl Roman Kurkin z oddělení demografické statistiky ČSÚ.

Svatby vs. rozvody

Sňatek loni uzavřelo 54 470 párů a pro svatbu zvolili většinou termín od června do září. "Nejvíce jich bylo 10 717 v červnu a 10 638 v srpnu. Muži uzavírali první sňatek v průměru ve věku 32 let, ženy téměř ve 30 letech," uvedla Jana Křesťanová z oddělení demografické statistiky ČSÚ. Vedle toho rozvodovost mírně klesla. Podle údajů ministerstva spravedlnosti bylo loni rozvedeno 24 313 manželství, nejméně od roku 2000.

Současně ale ubylo narozených dětí. Loni jich na svět přišlo v Česku 114 036, to je o zhruba 400 méně než o rok dříve a zároveň je to první pokles od roku 2013. Poprvé od roku 1988 se také snížil počet dětí narozených mimo manželství, a to z 49 na 48,5 procenta.

"Úhrnná plodnost rostla v posledních sedmi letech až na současných 1,71 dítěte na ženu. Vyšších hodnot bylo dosaženo naposledy na počátku 90. let. Průměrný věk matky při narození dítěte loni činil 30,1 let, při narození prvního dítěte 28,4 let," uvedl ČSÚ v tiskové zprávě.

Meziročně pak loni přibylo zemřelých, jejich počet se zvýšil o 1500 na 112 900, což je nejvíce od roku 1996. Naděje dožití při narození se v roce 2018 u mužů meziročně zvýšila o osm setin roku na 76,1 let, u žen o pět setin roku na 81,9 let.