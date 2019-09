Sčítání lidu 2021: dotazník vyplníte i na mobilu, za tajnosti hrozí pokuta 10 000 Kč

Helena Havranová

Po deseti letech bude v Česku za rok a půl další sčítání lidu, domů a bytů. Zákon v pondělí odhlasovala vláda. Kromě výrazného snížení otázek plánuje statistický úřad také klást větší důraz na online vyplňování formulářů. Hlavní etapy sčítání začnou v sobotu 27. března příštího roku. Dotazník je pro všechny povinný.

"Občanům chceme nabídnout co největší komfort a tedy možnost sečíst se online prostřednictvím počítače či mobilu. Celý proces tak bude moci proběhnout bez jakékoliv komunikace s úřadem," řekl předseda Českého statistického úřadu Marek Rojíček.

Osoby, které se pro tento způsob rozhodnou, budou muset podle zákona údaje poskytnout zápisem do sčítacího formuláře v elektronické podobě ve lhůtě od 27. března 2021 do 9. dubna 2021. Kdo bude chtít vyplnit formulář v tradiční papírové podobě, který dostanou všichni do 26. dubna do schránek, bude mít na vyplnění čas až do 11. května.

V porovnání s minulým sčítáním bude Sčítání 2021 o téměř 22 % levnější a vyžádá si zapojení menšího počtu zaměstnanců. Sníží se také počet zjišťovaných údajů, kterých bude na rozdíl od minula jen polovina. Zmizí například otázky na majetek, zdraví nebo víru.

Kromě jména, data narození, národnosti a bydliště budou muset dotazovaní vyplnit také například informace o svém zaměstnání, odvětví ekonomické činnosti, frekvenci dojíždění do zaměstnání či školy nebo jaký dopravní prostředek k těmto cestám využívají.

O svých obydlích pak vyplní mimo jiné číslo popisné, právní důvod užívání bytu, připojení na plyn a vodovod, způsob vytápění nebo seznam osob v bytě a vztahy mezi nimi.

Kdo neodpoví, hrozí mu pokuta

Sčítání je povinné pro všechny, kdo mají v Česku trvalý či přechodný aspoň 90denní pobyt nebo azyl. Pokud někdo požadované údaje neposkytne anebo pokud vlastník domu neumožní sčítacímu komisaři přístup k jednotlivým bytům v domě či mu odmítne sdělit údaje o bytu nebo jeho poloze, dopustí se přestupku a hrozí mu pokuta až 10 000 korun.

Výsledná data budou poskytována zdarma a každému. Podle mluvčího statistického úřadu Jana Cieslara se také rozšíří nabídka dat v otevřených formátech a bude možné sestavovat vlastní datové tabulky a mapové výstupy dle aktuálních potřeb uživatelů. "Zároveň však výsledky sčítání podléhají nejpřísnější ochraně a ve všech fázích sčítání bude kladen důraz na bezpečnost a ochranu zjištěných dat," dodal Cieslar.

Příští rok uplyne přesně 100 let od historicky prvního československého sčítání lidu z roku 1921. "Sčítání je největším a nejnáročnějším projektem Českého statistického úřadu. Samotná jeho příprava trvá několik let a podílí se na něm stovky lidí," dodal Rojíček.