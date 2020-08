Česko je blízko přímému spojení s Tchaj-wanem. Byl by to nejdelší let z Prahy

Ondřej Leinert

Až odezní koronavirová epidemie, Praha by mohla mít přímou leteckou linku do tchajwanské metropole Tchaj-peje. Shodli se na tom během pondělního jednání zástupci tchajwanských aerolinek China Airlines a čeští senátoři, jejichž delegace vedená předsedou Milošem Vystrčilem z ODS letounem právě této společnosti na ostrov přiletěla.

Česká vládní letka ani tuzemské ČSA totiž nedisponují letadlem, které by bylo možné pro takto dlouhý přímý let použít. A mezipřístání v některé z obvyklých destinací, jako jsou Indie nebo Spojené arabské emiráty, i kvůli současné koronavirové epidemii delegace využít nemohla, protože by musela nastoupit do karantény.

"Dobré jednání," pochvaloval si po včerejším jednání s tchajwanskými aerolinkami šéf zahraničního výboru Senát Pavel Fischer. "Situace je kvůli covid-19 a omezení letecké dopravy velmi složitá. Ale mají podepsané memorandum mezi Prahou a Tchaj-pejí a ujistili nás, že jakmile to půjde, chtěli by přímou linku spustit. Důležitá nová informace od nich byla, že si to zhodnotili a ekonomicky jim to dává smysl," popsal HN místopředseda Senátu Jiří Růžička.

"Ředitel China Airlines říkal, že dřív neměli na tyto dlouhé lety dost letadel, teď už je mají. Rozšiřují flotilu," doplnil Růžička.

"Jsem za to velice rád. Velice rád budu v Praze vysvětlovat, že ty China Airlines, které k nám budou létat, nejsou aerolinky Čínské lidové republiky, ale že jsou to tchajwanské aerolinky," těšilo jednoho z členů české delegace, pražského primátora Zdeňka Hřiba.

Pokud ke spuštění linky skutečně dojde, půjde o nejdelší přímý let z Prahy vůbec. Obří airbus trasu, při které se vyhýbá čínskému vzdušnému území, zvládne zhruba za třináct hodin. Doposud nejdelší byl desetihodinový let čínské státní společnosti China Eastern z Prahy do Šanghaje. Delegáti si však přes délku letu do taiwanské metropole cestu pochvalovali.

"Jste k nám srdečně zváni"

"Takové pohodlí a prostor, jako jsme měli během letu, ale samozřejmě asi všichni moci mít nebudou," uznal Růžička s tím, že členové delegace i kvůli koronavirovým opatřením měli kolem sebe v letadle nadstandardně hodně prostoru. Kolem každého bylo několik volných sedaček.

Vystrčil, který se v pondělí v Tchaj-wanu, kde je o šest hodin více než v Česku, už se mimo jednání s aerolinkami účastnil také podnikatelského fóra nebo měl projev ke studentům bohemistiky na Národní univerzitě Chengchi. A toho vedle několika politických proklamací využil i právě k tomu, aby studenty a zástupce univerzity pozval do Česka a přimluvil se za přímou linku.

"Až skončí pandemie covid-19, a ona skončí, přijeďte k nám do Česka, jste srdečně zváni. Velmi si přeji, abyste mohli již brzy využít přímé letecké linky Tchaj-pej - Praha," říkal Tchajwancům Vystrčil.