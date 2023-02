Česká vláda zaútočí na Rusko jadernou bombou, lhal Vrabel. Žalobce ho chce potrestat

Pořadatel protivládních demonstrací Ladislav Vrabel se bude zodpovídat z šíření poplašné zprávy. Na sociálních sítích tvrdil, že vláda Petra Fialy (ODS) chce na Rusko svrhnout jaderné zbraně. Režim ruského prezidenta Vladimira Putina po loňské agresi už téměř rok okupuje Ukrajinu. Jak zjistilo Aktuálně.cz, státní zástupce žádá pro Vrabela podmíněný trest. Soud o jeho návrhu rozhodne příští měsíc.

"Naše vláda chce útočit na Ruskou federaci jadernými hlavicemi ze stíhaček. To je to, co chce udělat naše vláda. Jestli vás tohle nezvedá ze židle, že naše vláda chce útočit na Ruskou federaci jadernými zbraněmi, tak už nevím, co ještě by vás ze židle mohlo zvednout," prohlašoval Vrabel ve videu zveřejněném koncem loňského listopadu.

Za necelé dva měsíce ho kvůli tomu zadržela policie. Došla si pro něj v sobotu 21. ledna přímo na demonstraci, kterou v Praze pořádal s dalšími proruskými aktivisty proti Fialově vládě a prezidentskému kandidátovi Petru Pavlovi. Kriminalisté Vrabelovi ve zkráceném řízení sdělili podezření ze šíření poplašné zprávy.

"Kdo úmyslně způsobí nebezpečí vážného znepokojení alespoň části obyvatelstva nějakého místa tím, že rozšiřuje poplašnou zprávu, která je nepravdivá," popisuje podstatu deliktu trestní zákoník. Státní zástupce nyní pro Vrabela podle zjištění Aktuálně.cz žádá podmíněný trest.

Šest měsíců podmíněně s odkladem na dva roky

"V případě uznání podezřelého vinným se navrhuje uložit mu trest odnětí svobody šest měsíců s podmíněným odkladem výkonu na zkušební dobu dvou let," potvrdila Eva Švíglerová, mluvčí Obvodního soudu pro Prahu 1, jenž bude o návrhu rozhodovat.

Podnět dostal soud od Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1, právě to kauzu Vrabelem šířené poplašné zprávy dozorovalo. Zkrácené řízení trvalo čtyři dny. "Potvrzuji, že vámi uváděný návrh trestu odpovídá návrhu státního zastupitelství," sdělil Aktuálně.cz vedoucí žalobců z Prahy 1 Jan Lelek.

O trestu pro proruského dezinformátora bude 2. března rozhodovat soudce Lukáš Svrček. Hlavní líčení bude veřejné. V krajním případě lze za šíření poplašné zprávy vyměřit až dvouletý trest vězení. Vzhledem k návrhu státního zástupce je však takový verdikt tentokrát krajně nepravděpodobný.

Výrok o útoku jadernými zbraněmi na Rusko označilo už v prosinci ministerstvo obrany za nesmysl. Česká armáda nemá k dispozici jaderné zbraně, smyšlený atomový útok stíhacími letouny není v českém případě ani technicky proveditelný. Vrabel se hájí tím, že prý nechtěl šířit poplašnou zprávu, jen spekuloval o záměrech vlády.

Demonstrace na Václavském náměstí

Ladislav Vrabel na sebe přitáhl pozornost veřejnosti loni 2. září. Tehdy spolu s Jiřím Havlem svolali na Václavské náměstí demonstraci, na níž se sešlo několik desítek tisíc lidí. Mířila proti Fialově vládě, české pomoci Ruskem napadané Ukrajině a proti členství Česka v Evropské unii a Severoatlantické alianci.

Aktuálně.cz poté upozornilo, že Vrabel dluží téměř tři miliony korun a v jednu chvíli měl 27 exekucí. Dvacet let neplatí sociální pojištění, od roku 2000 ani pojištění zdravotní. Opakovaně navíc neuhradil pokuty v hromadné dopravě v Českých Budějovicích, kde roky žil. Nesplatil také úvěr od Komerční banky.

V březnu 2021 na sebe podal insolvenční návrh a úspěšně požádal soud o oddlužení. Na pořádaní protestních akcí vybírá peníze formou příspěvků, které končí na účtu jeho manželky. Tím ale manželé porušují zákon. Podle předpisů musí sbírku pořádat právnická osoba se zvlášť zřízeným účtem.

Soud poslal Vrabela do konkurzu

Od září se Vrabel vyhýbal soudním jednáním, na nichž se mělo jeho oddlužení přehodnotit. Tvrdil například, že je nemocný. Ve stejném termínu přitom pořádal jednu z demonstrací. Dorazil až 13. ledna, kdy mu českobudějovický soudce Zdeněk Strnad pohrozil předvedením policií.

Soudce Vrabelovo oddlužení zrušil a poslal ho do konkurzu. Důvodem bylo, že dezinformátor nesplácel dluhy. Před soudcem tvrdil, že nemá příjem. Přitom veřejně mluvil o tom, jak se živí prodejem realit. V jednu chvíli si zase koupil motorku nebo nabízel k prodeji majetek v hodnotě dvou milionů korun.

"Za sedmnáct měsíců z 2,7 milionu obdrželi věřitelé čtrnáct tisíc korun. Vše neběželo tak, jak má, a stále neběží," vysvětlil verdikt soudce Strnad. Více než polovinu času stráveného v insolvenci neposlal Vrabel věřitelům ani korunu. "Svůj příjem snižoval, bral si neplacené volno, nevykonával přiměřenou výdělečnou činnost," podotkl insolvenční správce Koubek.