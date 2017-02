Průlom v českém vězeňství: Za zdmi první české káznice se objeví automaty na kondomy

před 11 hodinami

S nápadem přišlo Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, které spadá pod Úřad vlády, na projektu spolupracuje s Vězeňskou službou a ministerstvem spravedlnosti. Všechny tři instituce tají, do které z věznic automaty namontují. Obávají se totiž, že by předčasné zveřejnění informace mohlo vést k napětí mezi vězni. Samotné instalaci automatů tak má předcházet osvětová kampaň.

"Ve vězeňství je vyšší koncentrace lidí, kteří jsou v riziku nakažení infekčními onemocněními. A samozřejmě, když se s tím nepracuje, léčba těch onemocnění je velkým sociálním a finančním nákladem pro celou společnost," říká Tereza Černíková, která má iniciativu na starost. Ta vznikla v rámci evropského projektu Ha-react.

Namontování automatů a rozdávání kondomů vězňům podporuje i ředitel Vězeňské služby Petr Dohnal. "Snažíme se o to, aby nedocházelo k přenosu pohlavních, případně infekčních chorob ve věznicích," řekl Aktuálně.cz s tím, že automaty budou instalovány do věznice, kde jsou umístěni odsouzení, kteří si zde odpykávají tresty s dohledem, dozorem a ostrahou. Konkrétnější však být nechtěl.

Česká republika je v tomto směru pozadu, v roce 2013 kondomy vězňům rozdávaly už dvě třetiny evropských zemí. Už vzhledem k tomu, že je projekt v českých podmínkách unikátní, se s ním musí podle autorů pracovat citlivě.

"Všeobecně se ví, že ve věznicích dochází k pohlavnímu styku mezi vězni, ale je to velmi tabuizované. Je obtížné přijít do vězení a ptát se těch lidí, jak a co tam provozují. Ale dochází k tomu, a to nejen mezi homosexuály," vysvětluje Černíková.

V tomto ohledu máme málo informací

Ve věznicích podle ní dochází i k sexuálnímu násilí, ale protože je to velmi tabuizované téma, v drtivé většině případů to nikdo nenahlásí. Podle Černíkové je informací o tom, co se ve věznicích v tomto ohledu vlastně děje, velmi málo a proto i sexuální násilí nelze vyloučit hlavně kvůli zahraničním studiím, které ho zmiňují.

Kondomy si budou moci vězni z automatů vzít zdarma a údajně zcela anonymně. Automaty budou umístěny na místech, kam vězni můžou přijít sami, aniž by je někdo viděl. Jako třeba na toaletách.

Podle Černíkové teď probíhá informační kampaň a připravují se materiály pro vězně i zaměstnance věznice, aby věděli, o co půjde.

Vysvětluje, že projekt bude pro vězně velkým psychickým zásahem a může se stát, že se začnou navzájem bezdůvodně obviňovat z homosexuality, což může vést k problémům.

"Je to velký zásah, velká věc jak pro věznice, tak i pro vězně samotné. Právě proto tomu předchází ta příprava a informační kampaň, aby nedošlo k tomu, že se začnou obviňovat, že tady v téhle věznici jsou homosexuálové a podobně," dodává Černíková.

autor: Lukáš Prchal