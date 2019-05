Česká delegace míří do KLDR obnovit vztahy. Lidská práva pravděpodobně nebudou téma

před 1 hodinou

Skupina poslanců ze zahraničního výboru v neděli vyráží na pětidenní pracovní cestu do KLDR, kde by se politici měli setkat s tamním zahraniční výborem a předsedou sněmovny. Cesta do KLDR byla schválena už v minulém roce. Její načasování v době, kdy komunistická země v uplynulých dvou týdnech dvakrát vypálila rakety krátkého doletu, považují někteří další členové výboru cestu za nešťastné.