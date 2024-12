Santa na velbloudovi a dárky na pláži. Češi mají rekordní zájem o Vánoce v cizině

Cestovní kanceláře se shodují, že zájem Čechů o dovolené během vánočních svátků roste. Bez ohledu na to, že takové zájezdy jsou podstatně dražší než v jiném termínu. Mnozí zájemci si naopak ještě rádi připlatí za co nejlepší služby, ubytování v hotelech se čtyřmi i pěti hvězdičkami a plnou penzi.

Pro Zuzanu jde o vysněnou dovolenou. Čas těsně před vánočními svátky i samotné Vánoce dosud vždy trávila doma na jihu Moravy. Teď se ale raduje, že poprvé v tomto čase odletí na dovolenou.

"Moc se těším, že zažijeme jako rodina změnu. Že na Vánoce nebudeme řešit nákupy, fronty uspěchaných lidí a obrovské kolony aut, ale úplně jiné věci. Ta změna je hlavní důvod, proč chci letět za hranice," vysvětluje pro deník Aktuálně.cz.

S manželem se nakonec rozhodli pro Dominikánskou republiku. "Ta země se mi líbí, byla to jedna z destinací, kterou jsem měla na seznamu zimních dovolených u moře. Navíc v létě se k moři poslední dobou nedá kvůli obrovským horkům příliš létat, teď je pro cestu do Karibiku ideální doba. A tohle bude úplně jiný a nový zážitek," líčí.

Podobně jako Zuzana se chystají odletět pryč další desítky tisíc Čechů. Cestovní kanceláře, které oslovil deník Aktuálně.cz, se shodují, že zájem o vánoční a silvestrovské dovolené je velký.

"Tyto termíny, stejně jako jarní prázdniny, patří dlouhodobě k nejoblíbenějším obdobím pro cestování. Zájezdy se rezervují s předstihem, protože Češi využívají pracovního volna a školní prázdniny," říká mluvčí cestovní kanceláře Čedok Klára Divíšková. Cestující většinou volí exotické destinace. Podle ní je už většina dovolených v tomto termínu vyprodaná, zůstávají poslední volná místa na cesty do Thajska, Dominikánské republiky, Egypta nebo na Zanzibar.

Češi si rádi připlatí

Podle Divíškové si zájemci začali zimní dovolené kupovat už od dubna a letos měli větší zájem o luxusnější exotické destinace. "Turisté si například na Zanzibaru, Madagaskaru a v Dominikánské republice častěji vybírají čtyřhvězdičkové nebo pětihvězdičkové hotely, ve kterých chtějí snídani, oběd i večeři. O tom, že si chtějí Češi dovolenou v exotice užít, svědčí i množství služeb, za které si připlácí," dodává.

Trend potvrzuje také mluvčí Blue Style Lucie Hasman. Mluví dokonce o rekordní poptávce. "Zájem o dovolené s odletem v posledních dvou prosincových týdnech rok od roku roste, letos je rekordní. Naši zákazníci nejčastěji směřují na Kapverdy, Zanzibar, do Ománu, Spojených arabských emirátů a samozřejmě do Egypta," vyjmenovává Hasman. Výhodou Egypta je relativně krátký let, který trvá asi čtyři hodiny. Omán, Spojené Arabské emiráty či Kapverdy jsou vzdálené šest až sedm hodin letu a kolem deseti hodin trvá cesta na Zanzibar.

Lidé si přitom za dovolenou o vánočních svátcích musí připlatit, a to poměrně výrazně. Hasman přikyvuje, že ruku v ruce s velkým zájmem, který je patrný nejen na českém trhu, jdou vyšší ceny. "U nejžádanějších destinací to může být klidně i dvojnásobná a vyšší cena," uvádí.

Pro představu: týdenní pobyt all inclusive na Zanzibaru s odletem před Vánocemi se dá pořídit zhruba od 40 tisíc korun na osobu, v Ománu od asi 16 tisíc korun, ve Spojených arabských emirátech od necelých 19 tisíc. Egypt je levnější, takovou dovolenou lze koupit za cenu pod 10 tisíc korun.

Na hotelech jsou stromky i vánoční hudba

Cestovní kanceláře popisují, že o vánoční atmosféru se Češi neochudí ani v hotelech. Třeba na Kanárských ostrovech, kde udržují křesťanské tradice, připomíná vánoční výzdoba tu českou. "Betlémy, stromečky, Santa Claus a další vánoční dekorace vytvářejí nezaměnitelnou sváteční atmosféru," říká manažerka pro průvodce a delegáty z Čedoku Natálie Kozel Mikušová.

Pochvaluje si také výzdobu v Thajsku, Keni, Dominikánské republice nebo na Madagaskaru. "Hotely jsou tam kompletně vyzdobené a zaměřují se především na vánoční galavečeře a silvestrovské party. Animační týmy se postarají o to, aby hosté pocítili pravou vánoční náladu. I v Egyptě, přestože jde o muslimskou zemi, se výzdoba přizpůsobuje evropským zvykům. Santa Claus sem přichází na velbloudovi a rozdává dárky," dodává.

Na Madagaskaru přijíždí na golfovém vozíku přímo na pláž a obdarovává hosty, popisuje Kozel Mikušová. "V mnoha hotelech je personál oblečený ve vánočním stylu, což ještě více podtrhuje sváteční atmosféru. Na Vánoce a Silvestra pak většina hotelů nabízí hostům přípitky," líčí.

Lucie Pašková, která zastupuje Blue Style na Kapverdách, z místa popisuje, že se tam už všechno chystá na příjezd vánočních hostů. "Výzdoba je na recepcích hotelů připravená, často je tady nazdobený stromeček, světla a další věci. I letos očekáváme slavnostní večeře na Štědrý den, přesný program bývá znám teprve jeden až dva dny předem," říká. Dodává, že na hotelech je slyšet i vánoční hudba.

