Češi, po kterých "jdou" autoritáři: Je jim jedno, že nebude demokracie, říká sociolog

Na rozdíl od Spojených států zatím není Česko rozdělené na dva nesmiřitelné tábory lidí, které by se shodovaly se svou skupinou ve všech kulturních otázkách. Sociolog Daniel Prokop tvrdí, že se zde spíš vyprofilovala skupina, která není spokojená zejména se svou životní a ekonomickou situací a necítí loajalitu k demokratickému zřízení.

Tato skupina Čechů nevidí, že by byla demokracie nějak prospěšná pro jejich život, a jsou k ní lhostejní. Podle Prokopa pak mohou schopným populistickým a autoritářským politikům výrazně zvýšit volební elektorát.

Česko také zápolí s odlišnou mírou u různých nerovností. Sociolog a zakladatel výzkumné organizace PAQ Research tvrdí, že třeba příjmové nerovnosti jsou v Česku relativně menší než na Západě.

Výrazně vyšší jsou ale například majetkové nerovnosti, kdy asi procento Čechů vlastní zhruba třetinu majetku v zemi. Velkým problémem je pak regionální nerovnost, kdy v Česku v tomto případě dochází k rozevírání ekonomických nůžek a kde v porovnání například s Polskem ztrácí.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:08-07:33 Vládne v Česku nová éra "blbé nálady" a jak se vyvíjí národní skepse? Jak silně zamávala s náladami ve společnosti vlekoucí se válka na Ukrajině a je společnost stále polarizovaná?

07:33-13:38 Jak silně jsou v Česku rozevřené sociální a ekonomické nůžky a je ze strany vlády viditelné úsilí tyto rozdíly snižovat? Je v Česku příliš vysoké zdanění práce a co vláda Petra Fialy udělala pro zefektivnění dávek?

13:38-20:28 Jak moc v Česku kvete práce načerno a dotýká se zápas o finance jen nízkopříjmových rodin a samoživitelů? Je sociální vyloučení větším rizikem pro stále širší skupinu lidí a jak se prohlubují problémy s dostupností bydlení?

20:28-27:56 Do jaké míry vznikají vyloučené lokality s vědomím vedení měst a věnuje vláda této problematice pozornost? Kde jsou v systému vzdělávání patrné nejzásadnější propasti a jak výrazně rostou s ekonomickými a sociálními problémy ty patologické?

27:56-31:34 Proč by se o sociální politiku měli zajímat i lidé, kterým se daří, a v čem lze v roce 2025 očekávat zlepšení stávající situace? A o co by měla usilovat česká společnost a příští česká vláda v následujících pěti letech?

