Češi nejhůře hodnotí práci prezidenta, nejlépe úroveň zdravotní péče, ukázal průzkum

Lidé v Česku z různých oblastí života nyní nejlépe hodnotí kvalitu zdravotní péče. Naopak kritičtí jsou k politické reprezentaci, nejhůře lidé hodnotí činnost prezidenta. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM, která dotazované nechala jednotlivé oblasti života společnosti známkovat jako ve škole. Zlepšení hodnocení kvality zdravotní péče odráží ocenění práce zdravotníků během epidemie koronaviru.

Zdravotní péči nyní dalo jedničku nebo dvojku 54 procent respondentů, ve výzkumu v lednu 2020 před vypuknutím epidemie to bylo 44 procenta. U ostatních oblastí života společnosti STEM již tak výrazné zlepšení nepozoruje, jen v případě podmínek života starých občanů je podle autorů průzkumu aktuální hodnocení mírně lepší než začátkem roku 2020.

"Tedy můžeme sledovat, že v porovnání s hodnocením podmínek života mladých rodin, které se významně oproti počátku roku 2020 zhoršilo, veřejnost nevidí životní podmínky seniorů jako horší než dříve, i když podíl špatných známek je dále vysoký, 45 procent občanů udělilo čtyřku nebo pětku," uvedli autoři průzkumu.

Práci městských a obecních úřadů hodnotilo jedničkou nebo dvojkou 49 procent lidí. Dalšími dobře hodnocenými oblastmi jsou péče o bezpečnost občanů, zajištění občanské svobody, možnost uplatnit vlastní schopnosti, práce krajských úřadů a vyřizování záležitostí na úřadech.

Naopak nejhůře hodnotí lidé činnost prezidenta, čtyřku nebo pětku mu dalo 63 procent dotázaných. Více než polovina veřejnosti je také nespokojena s výsledky privatizace, zhruba polovina kritizuje práci parlamentu, činnost vlády, podmínky života mladých rodin, činnost politických stran, vnitropolitickou situaci a práci premiéra.

Hodnocení prezidenta a premiéra je proměnlivé

V porovnání s průzkumem na začátku roku 2020 je podíl těch, kteří známkují práci prezidenta čtyřkou nebo pětkou, téměř dvojnásobný. "V dlouhodobé perspektivě můžeme říci, že hodnocení práce prezidenta Miloše Zemana je poměrně rozkolísané a proměnlivé, ale aktuální propad je jednoznačně nejvýraznější a potvrzuje oslabení míry důvěry v prezidenta Miloše Zemana a kritiku jeho výkonu prezidentské funkce," uvedl STEM.

Hodnocení práce parlamentu bylo poměrně stabilní s tendencí mírného zlepšování od roku 2013. Za poslední dva roky se ale podle agentury rovněž významně zhoršilo.

V hodnocení činnosti vlády a práce premiéra se po téměř roce od vypuknutí pandemie, tedy ve výzkumu na počátku loňského roku, ukázalo výrazné zvýšení podílu kritických známek, nejhorší známku, pětku, dostal tehdejší premiér Andrej Babiš od třetiny veřejnosti, vláda od více než čtvrtiny. Aktuální výzkum ukazuje rovněž poměrně kritický pohled veřejnosti na práci premiéra a vlády, i když je patrné mírné zlepšení.

V porovnání s obdobím před koronavirovou krizí česká veřejnost kritičtěji hodnotí také obecně vnitropolitickou situaci, stav demokracie, vyhlídky do budoucna a podmínky života mladých rodin. Průzkum se konal letos od 28. ledna do 7. února a zúčastnila se ho zhruba tisícovka respondentů starších 18 let.