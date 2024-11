Každý třináctý Čech si přeje vítězství Ruska. Mezi mladými takoví lidé takřka nejsou

Téměř polovina Čechů si přeje, aby ve válce trvající od února 2022 zvítězila Ukrajina nad Ruskem. Více než třetina lidí chce, aby boje skončily dočasným mírem, aniž by zvítězila jedna strana. S vítězstvím Ruska by bylo spokojeno zhruba 7 procent populace. Vyplývá to z průzkumu institutu CEDMO.

Názor, že by mělo Rusko nad Ukrajinou zvítězit, je v menšině ve všech věkových kategoriích. Nejvíce s ním souhlasí Češi mezi 45 až 54 lety, dále lidé se středoškolským vzděláním bez maturity. Naopak vítězství Ukrajině přejí nejvíce lidé mezi 16 a 24 lety, z pohledu dosaženého vzdělání jsou to nejčastěji vysokoškoláci. Více než polovina populace si myslí, že Česko je součástí informační války, kterou vede Rusko vůči západním zemím. S tímto výrokem souhlasí téměř 60 procent mužů a 45 procent žen. Zhruba čtvrtina lidí potom zastává názor, že informační válka je jen záminkou západních vlád k omezování svobody slova a nepohodlných médií. Čtvrtina lidí mezi 35 a 44 lety si dále myslí, že se současný konflikt omezuje jen na Rusko s Ukrajinou a Česka se tím pádem informační válka netýká. Že je informační válka jen záminkou západních vlád, si myslí nejvíce lidé se střední školou bez maturity. Video: Ukrajina chce vítězství z říše fantazie, tvrdí expert (27. 11. 2024) Spotlight Aktuálně.cz - Jan Ludvík | Video: Tým Spotlight