Bývalý kancléř Mynář dostane od státu necelých pět set tisíc. Chtěl čtyřikrát víc

Ministerstvo spravedlnosti přiznalo bývalému vedoucímu prezidentské kanceláře Vratislavu Mynářovi 472 tisíc korun za stíhání v kauze dotace na přestavbu penzionu v Osvětimanech. V pondělí o tom informoval Radiožurnál. Mynář původně požadoval zhruba 1,9 milionu korun. Za dotační podvod a poškozování zájmů Evropské unie mu hrozilo až osm let vězení, soud ho loni v lednu zprostil viny.
Mluvčí ministerstva Vladimír Řepka Radiožurnálu řekl, že se přiznaná částka týká nákladů na obhajobu, nezákonného stíhání a také nepřiměřené délky řízení.
Mynáře policie obvinila v roce 2021, státní zástupce podal obžalobu v dubnu 2024. Krajský soud ve Zlíně muže osvobodil, státní zástupce následně oznámil, že odvolání proti rozsudku nepodá. Protože se neodvolal ani Mynář, nabyl verdikt o dva měsíce později právní moci.
Případ se týkal evropské dotace 5,99 milionu korun. V roce 2011 ji získala Mynářova společnost Clever Management, podle obžaloby o peníze na vybudování penzionu žádala neoprávněně. Podle dřívějšího vyjádření státního zástupce firma v žádosti v rozporu s instrukcemi neuvedla, že stavbu v minulosti dotovalo ministerstvo školství.
Dotaci 13 milionů korun schválilo ministerstvo školství v roce 2008 pro Spolek Chřibák, v němž byl Mynář hospodářem. Byla určena na ubytovnu pro sportovce, jejíž budování spolek dostal do fáze hrubé stavby.
Z ubytovny pro sportovce penzion
Projekt následně převzala právě firma Clever Management, se spolkem uzavřela smlouvu o pronájmu rozestavěného objektu. Smlouva ale byla podle žalobce v rozporu s podmínkami první dotace, spolek nesměl deset let budovu nikomu pronajímat.
Clever Management podle státního zástupce následně využití budovy změnil na penzion a získal dotaci, které se týkalo stíhání. Společnost peníze později vrátila.
Podle soudu nebylo dostatečně prokázáno, že by Mynář zatajil nebo zamlčel podstatné skutečnosti pro poskytnutí dotace. Zároveň soud jednoznačně neshledal v Mynářově jednání úmysl. Obžaloba navrhovala Mynářovi podmínku a peněžitý trest deset milionů korun.
Mynář v minulosti uvedl, že ve věci nepochybila firma Clever Management, ale pracovníci úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava.
Na Lipském knižním veletrhu se představí 14 českých autorek a autorů
Na letošním Lipském knižním veletrhu se představí 14 českých autorek a autorů. V pondělí o tom v tiskové zprávě informoval Jiří Sedlák z Moravské zemské knihovny v Brně. O polovinu větší bude letos také český stánek na veletrhu. Na českou literaturu se nyní v německy mluvících zemích upírá mimořádná pozornost. Česko bude totiž na podzim hlavním hostem Frankfurtského knižního veletrhu.
ŽIVĚ Vláda bude u paliv sledovat marže. ODS navrhla dočasně snížit spotřební daň u nafty
Na rostoucí ceny benzinu a nafty v Česku reaguje vláda Andreje Babiše (ANO) sledováním marží prodejců pohonných hmot. Kabinet další opatření zatím nechystá. Opoziční ODS v pondělí navrhla snížit dočasně spotřební daň u nafty, která v posledních dnech zdražuje výrazně rychleji než benzin. Takový vývoj bude podle analytiků pokračovat a ceny u čerpacích stanic zřejmě brzy překročí 40 korun za litr.
Sparta nepředvedla nic, i hvězdy musí běhat. Chorý je nechutný, říká Bičík o derby
„O titulu je asi rozhodnuto. Slavia má na deset zápasů deset bodů náskoku a nevím, co by se muselo stát, aby o něj ještě přišla,“ říká bývalý fotbalový brankář David Bičík, jenž se v pravidelném komentáři pro Aktuálně.cz věnuje dění na trávníku v nedělním derby „S“ a hodnotí i další ligové zápasy.
Vláda omezí oblíbené energetické dotace. Na příspěvek dosáhne mnohem méně lidí
Na úsporné renovace domů v programu Nová zelená úsporám bude možné čerpat bezúročný úvěr. Přímou dotaci ale získají již jen nízkopříjmové domácnosti, oznámil v pondělí novinářům ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé). Letos stát uvolní na program čtyři miliardy korun.
ŽIVĚ NATO zničilo v tureckém vzdušném prostoru již druhou raketu z Íránu
Severoatlantická aliance zničila v tureckém vzdušném prostoru balistickou raketu vypálenou z Íránu. Některé části rakety dopadly do provincie Gaziantep, uvedlo ministerstvo, které neinformuje o případných obětech či škodách. Podle tiskových agentur aliance v Turecku zasahovala proti raketě z Íránu podruhé během nynější války na Blízkém východě. Poprvé se tak stalo 4. března.