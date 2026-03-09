Přeskočit na obsah
Benative
9. 3. Františka
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Domácí

Bývalý kancléř Mynář dostane od státu necelých pět set tisíc. Chtěl čtyřikrát víc

ČTK

Ministerstvo spravedlnosti přiznalo bývalému vedoucímu prezidentské kanceláře Vratislavu Mynářovi 472 tisíc korun za stíhání v kauze dotace na přestavbu penzionu v Osvětimanech. V pondělí o tom informoval Radiožurnál. Mynář původně požadoval zhruba 1,9 milionu korun. Za dotační podvod a poškozování zájmů Evropské unie mu hrozilo až osm let vězení, soud ho loni v lednu zprostil viny.

Bývalý vedoucí prezidentské kanceláře Vratislav Mynář.
Bývalý vedoucí prezidentské kanceláře Vratislav Mynář.Foto: CTK
Reklama

Mluvčí ministerstva Vladimír Řepka Radiožurnálu řekl, že se přiznaná částka týká nákladů na obhajobu, nezákonného stíhání a také nepřiměřené délky řízení.

Mynáře policie obvinila v roce 2021, státní zástupce podal obžalobu v dubnu 2024. Krajský soud ve Zlíně muže osvobodil, státní zástupce následně oznámil, že odvolání proti rozsudku nepodá. Protože se neodvolal ani Mynář, nabyl verdikt o dva měsíce později právní moci.

Související

Případ se týkal evropské dotace 5,99 milionu korun. V roce 2011 ji získala Mynářova společnost Clever Management, podle obžaloby o peníze na vybudování penzionu žádala neoprávněně. Podle dřívějšího vyjádření státního zástupce firma v žádosti v rozporu s instrukcemi neuvedla, že stavbu v minulosti dotovalo ministerstvo školství.

Dotaci 13 milionů korun schválilo ministerstvo školství v roce 2008 pro Spolek Chřibák, v němž byl Mynář hospodářem. Byla určena na ubytovnu pro sportovce, jejíž budování spolek dostal do fáze hrubé stavby.

Reklama
Reklama

Z ubytovny pro sportovce penzion

Projekt následně převzala právě firma Clever Management, se spolkem uzavřela smlouvu o pronájmu rozestavěného objektu. Smlouva ale byla podle žalobce v rozporu s podmínkami první dotace, spolek nesměl deset let budovu nikomu pronajímat.

Clever Management podle státního zástupce následně využití budovy změnil na penzion a získal dotaci, které se týkalo stíhání. Společnost peníze později vrátila.

Související

Podle soudu nebylo dostatečně prokázáno, že by Mynář zatajil nebo zamlčel podstatné skutečnosti pro poskytnutí dotace. Zároveň soud jednoznačně neshledal v Mynářově jednání úmysl. Obžaloba navrhovala Mynářovi podmínku a peněžitý trest deset milionů korun.

Mynář v minulosti uvedl, že ve věci nepochybila firma Clever Management, ale pracovníci úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Knižní veletrh v Lipsku
Knižní veletrh v Lipsku
Knižní veletrh v Lipsku

Na Lipském knižním veletrhu se představí 14 českých autorek a autorů

Na letošním Lipském knižním veletrhu se představí 14 českých autorek a autorů. V pondělí o tom v tiskové zprávě informoval Jiří Sedlák z Moravské zemské knihovny v Brně. O polovinu větší bude letos také český stánek na veletrhu. Na českou literaturu se nyní v německy mluvících zemích upírá mimořádná pozornost. Česko bude totiž na podzim hlavním hostem Frankfurtského knižního veletrhu.

Ilustrační foto.
Ilustrační foto.
Ilustrační foto.

ŽIVĚ Vláda bude u paliv sledovat marže. ODS navrhla dočasně snížit spotřební daň u nafty

Na rostoucí ceny benzinu a nafty v Česku reaguje vláda Andreje Babiše (ANO) sledováním marží prodejců pohonných hmot. Kabinet další opatření zatím nechystá. Opoziční ODS v pondělí navrhla snížit dočasně spotřební daň u nafty, která v posledních dnech zdražuje výrazně rychleji než benzin. Takový vývoj bude podle analytiků pokračovat a ceny u čerpacích stanic zřejmě brzy překročí 40 korun za litr.

Reklama
Iranian missiles fly towards Israel, as seen from Hebron
Iranian missiles fly towards Israel, as seen from Hebron
Iranian missiles fly towards Israel, as seen from Hebron

ŽIVĚ NATO zničilo v tureckém vzdušném prostoru již druhou raketu z Íránu

Severoatlantická aliance zničila v tureckém vzdušném prostoru balistickou raketu vypálenou z Íránu. Některé části rakety dopadly do provincie Gaziantep, uvedlo ministerstvo, které neinformuje o případných obětech či škodách. Podle tiskových agentur aliance v Turecku zasahovala proti raketě z Íránu podruhé během nynější války na Blízkém východě. Poprvé se tak stalo 4. března.

Reklama
Reklama
Reklama