Bývalá pracovnice připravila podle policie Úřad vlády o miliony. Navrhla ji obžalovat

Policie navrhla obžalovat bývalou zaměstnankyni Úřadu vlády, která podle ní podvodem připravila úřad během několik let téměř o osm milionů korun. V případě odsouzení jí hrozí až osm let vězení. Podle žalobce žena předkládala od ledna 2015 do března 2021 k proplacení padělané daňové doklady od různých subjektů a vyplacené peníze si nechávala. Loni na to přišel audit ve Strakově akademii.

"Policejní orgán ukončil vyšetřování a předložil státnímu zástupci věc s návrhem na podání obžaloby," řekl České televizi žalobce Jan Lelek z Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1, které případ dozoruje. Podle kriminalistů žena na úřadě pracovala na odboru rozpočtu a financování a podvodného jednání se dopouštěla v době, kdy byli premiéry postupně Bohuslav Sobotka (ČSSD) a Andrej Babiš (ANO). Úřad vlády řídili Pavel Dvořák, Radek Augustin a nejdéle Tünde Bartha. Právě za její éry se v loňském prvním pololetí objevilo podezření, že úřednice podvádí. Žena podle informací Aktuálně.cz pracovala na odboru rozpočtu a financování. Úřad vlády po odhalení podal trestní oznámení a se zaměstnankyní ukončil služební poměr. Podle nynějšího mluvčího kabinetu Václava Smolky úřad v případu figuruje jako poškozený. Vzhledem k tomu, že trestní řízení ale nebylo ukončeno, nebude se Úřad vlády podrobněji vyjadřovat, sdělil Smolka.