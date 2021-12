Byl statečný a zásadový, vzpomínají přátelé a politici na zesnulého Petra Uhla

Jako na statečného a zásadového člověka, který své názory prosazoval bez ohledu na vládnoucí režim a většinové mínění, vzpomínají na Petra Uhla jeho přátelé z dob disentu, kolegové, novináři, diplomaté i politici. Mnozí z nich připomněli, že kvůli svému přesvědčení strávil Uhl za normalizace devět let svého života ve vězení a ani v polistopadové době nepřestal s hájením lidských práv.

Uhl byl obětavý, pracovitý a tolerantní muž, který dokázal akceptovat i člověka s úplně odlišnými názory, uvedla jeho dlouholetá přítelkyně a někdejší disidentka Dana Němcová. Novinář a publicista, politický vězeň, signatář Charty 77 a levicově smýšlející politik dnes po dlouhé nemoci zemřel, bylo mu 80 let.

"Měla jsem ho velice ráda, přestože jsme měli rozličné názory, ale společně jsme se setkali u Charty 77 i ve Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných," řekla Němcová. "Byl to nesmírně obětavý člověk, o čemž svědčí i to, že byl pro to ochoten strávit dlouhá léta v kriminále," dodala.

Uhl jako spoluzakladatel Charty 77 její text podepsal už v prosinci 1976. Byl propuštěn ze zaměstnání a v roce 1979 odsouzen na pět let do vězení, spolu s Václavem Havlem, Jiřím Dienstbierem a Václavem Bendou. Už předtím, v roce 1971, odešel Uhl, souzený spolu s dalšími v jednom z prvních politických procesů po roce 1968, od soudu se čtyřletým nepodmíněným trestem za podvracení republiky.

Stejně jako Němcová byl mluvčím Charty 77 také biskup Václav Malý. "Petr Uhl byl statečný a rovný muž, který neměnil své postoje ani názory podle momentálního společenského očekávání. Pro své přesvědčení podstoupil mnohé těžkosti ze strany normalizačních vládců i neporozumění ze strany jinak smýšlejících," řekl Malý.

"Poctivě vytrval na cestě obhajoby lidských práv a byl prost jakéhokoliv kariérismu. Je nepředstavitelné, kolik toho oddřel v disentu. Patřil neodmyslitelně do mozaiky přemýšlivých jedinců, kteří zastávali různé politické, náboženské i kulturní názory. Velmi jsem si ho vážil," doplnil Uhlův souputník z dob disentu.

Na Petra Uhla vzpomínali na sociálních sítích také současní politici, kteří vesměs vyzdvihli jeho neotřesitelné názory. Nově jmenovaný premiér a předseda ODS Petr Fiala uvedl, že si Uhla vážil pro jeho statečnost a vytrvalost v boji proti totalitnímu režimu.

"Petr Uhl byl výjimečný člověk, který si vždy pevně stál za svými názory. Bojoval s komunistickým režimem a zasloužil se o demokracii. Jeho hlas bude ve veřejném prostoru chybět. Upřímnou soustrast rodině," uvedla předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09).

"Truchlíme pro Petra Uhla, který dnes zemřel ve věku 80 let. Byl disidentem, novinářem, spoluzakladatelem a signatářem Charty 77, držitelem vysokých mezinárodních vyznamenání - včetně Velkého záslužného kříže s hvězdou - a velkým demokratem," připomněl německý velvyslanec v Praze Andreas Künne, že jeho země udělila Uhlovi vysoké spolkové vyznamenání.

Uhla jako člověka, který bojoval za život ve svobodné zemi a za obranu demokracie, vyzdvihl i francouzský velvyslanec v Česku Alexis Dutertre. "Rozloučil jsem se s ním minulé úterý, kdy si přál naposledy spatřit Buquoyský palác, kam (tehdejší francouzský prezident) François Mitterrand přišel vyslechnout a podpořit disidenty," připomněl diplomat památné setkání na francouzské ambasádě v Praze v roce 1988, kterého se zúčastnil i Uhl.

Nezávislý senátor Pavel Fischer označil Uhla za velkou osobnost a Evropana. "Obdivuji vytrvalost, s níž hájil lidské svobody a chránil nespravedlivě stíhané. Muž, který - jak sám řekl - se dokázal cítit svobodný i ve vězení. Myslím na celou jeho rodinu," napsal na twitteru.

Hlubokou soustrast Uhlově manželce Anně Šabatové i jejich dětem vyjádřili také Zelení. Uhl byl v letech 2002 až 2007 členem Strany zelených. Krátce po listopadové revoluci byl také poslancem Federálního shromáždění za Občanské fórum, začátkem 90. let stál v čele agentury ČTK, působil řadu let jako komentátor deníku Právo, byl vládním zmocněncem pro lidská práva.