Brzké vyhlášení voleb napadli senátoři u ÚS. Bude to složité, řekl Vondráček Zemanovi

Prezident Miloš Zeman debatoval s předsedou sněmovny Radkem Vondráčkem (ANO) při středečním novoročním obědě na Hradě o říjnových sněmovních volbách. Jejich brzké vyhlášení bude Vondráčka pro strany složité. Zeman vyhlásil termín voleb koncem prosince, čímž oficiálně začala volební kampaň. Rozhodnutí napadla skupina senátorů u Ústavního soudu. Brzké vyhlášení pokládají za zásah do férovosti voleb.

"Říkal jsem panu prezidentovi, že ono to není jednoduché s Úřadem pro dohled nad hospodařením politických stran odlišit provozní náklady a náklady kampaně a bude to pro všechny složité. Na druhou stranu je to pro všechny stejné. Všichni mají stejné podmínky," uvedl Vondráček.

Zeman podle něho své rozhodnutí nevysvětloval. "Spíš já jsem mu říkal, co to znamená v každodenním životě politické strany vykazovat a hlídat si 90 milionů," podotkl předseda sněmovny. Do limitu 90 milionů korun na kampaň se nyní započítávají veškeré náklady na volební propagaci. Hnutí ANO podle Vondráčka nepředpokládá, že limit vyčerpá celý.

Prezidentovo rozhodnutí napadla minulý týden skupina 18 senátorů u Ústavního soudu. Prezident Miloš Zeman podle nich neobvykle časným vyhlášením termínu voleb do sněmovny zneužil svou pravomoc. Brzké vyhlášení termínu voleb pokládají za zásah do férovosti volební soutěže a zvýhodnění vládních stran vůči vznikajícím opozičním koalicím. Pod návrhem je podepsáno 18 senátorů, kromě 15 členů klubu starostů také lidovci Josef Bazala a Patrik Kunčar a Herbert Pavera (TOP 09).

Senátoři žádají výslech Babiše

Senátoři v této věci také požádali o přednostní projednání návrhu a výslech předsedy vlády Andreje Babiše (ANO), který prezidentovo rozhodnutí spolupodepsal. V médiích pak Babiš uvedl, že jej Zemanovo rozhodnutí překvapilo. Právě Babišova veřejná vyjádření, podle starostů nejednoznačná a zmatečná, jsou důvodem, proč žádají ústní jednání a premiérův výslech.

"Lze očekávat, že toto jednání může ozřejmit, jak se podpis předsedy vlády na rozhodnutí prezidenta dostal, zda se tak vůbec stalo s jeho vědomím, případně zda s prezidentem premiér o stanovení tohoto termínu alespoň jednal, jak věc posoudil atp.," stojí v návrhu. Ústavní soud koná veřejná ústní jednání jen výjimečně, loni plánoval jediné jednání, které kvůli koronavirové pandemii nejprve odložil, poté zrušil.

Návrhem, který Ústavní soud ve středu zveřejnil na svém webu, se jako soudce zpravodaj bude zabývat Vojtěch Šimíček, který patří k expertům na volební problematiku. Sněmovní volby se mají konat 8. a 9. října.