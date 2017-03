Britové vyšetřují brněnské aerolinky, zakázali jim létat. Pilot asi odstartoval navzdory bouři Doris

před 19 minutami

Letadla brněnské společnosti Van Air Europe, která pro aerolinky Citywing provozuje lety mezi Irskem a Velkou Británií, nesmí až do odvolání vzlétnout. Zákaz vydal Úřad civilního letectví ve Velké Británii poté, co letadlo při letu z ostrova Man do Belfastu zřejmě porušilo pravidla leteckého provozu. Britský úřad při vyšetřování spolupracuje s českým protějškem, protože společnost Van Air Europe je zapsána v ČR.

Praha - Brněnská letecká společnost Van Air Europe, která létá pro britskou firmu Citywing, má problémy kvůli incidentu při letu z ostrova Man do Belfastu z 23. února. Její stroj se nad Belfastem kvůli silnému větru musel otočit a vrátit se zpět na letiště Ronaldsway na ostrově Man, kde po přistání na několik hodin blokoval dráhu. Incident vyšetřuje britský Úřad pro civilní letectví (CAA), který až do ukončení vyšetřování zakázal společnosti létat. Informoval o tom ve středu web deníku Belfast Telegraph.

"Vyšetřování vede britský úřad, my s nimi pouze spolupracujeme, ale žádné vlastní vyšetřování nevedeme. Mluví se o tom, že došlo k porušení větrných limitů, ale více vám neřeknu," komentoval možný důvod zákazu létání tiskový mluvčí českého Úřadu pro civilní letectví Vítězslav Hezký.

Při letu se pilot stroje L-410 Turbolet musel vypořádat s bouří Doris, která řádila na pobřeží Velké Británie, a s ní spojenými silnými turbulencemi. Když letoun dorazil do Belfastu, musel se kvůli silnému větru, znemožňujícímu bezpečné dokončení přistání, otočit a vrátit se zpět na ostrov.

Společnost Van Air Europe se do ukončení vyšetřování k incidentu nechce vyjadřovat. Britská Citywing pro The Belfast Telegraph potvrdila, že se pilot musel vrátit kvůli zhoršujícímu se počasí.

Server Aviation Wales spekuluje, že posádka za silné bouře vůbec neměla vzlétnout a že se jí v Belfastu kvůli prudkému větru nepodařilo přistání.

Podle Belfast Telegraph se pilot vrátil zpět na ostrov Man, kde nakonec přistál a chystal se odjet z dráhy. Řídící věž mu však nařídila zastavit a vypnout motory. Po příjezdu hasičů odvezl letištní transfer cestující z letadla do haly.

Proč tak dispečeři rozhodli, není jasné. "Bezpečnost cestujících je pro nás na prvním místě a budeme to řešit se zúčastněnými," citoval web mluvčího CAA.

autor: Jan Menšík