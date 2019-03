Britská aplikace pro oběti domácího násilí míří do Česka. Uchová důkazy a poradí

Obětem domácího násilí pomáhá ve Velké Británii mobilní aplikace Bright Sky. V pátek ji její spoluautor John Liversidge představí také v Praze. Pak chce začít pracovat na její české verzi, a to nejen jazykové. "Mým úkolem je aplikaci upravit na míru danému státu, aby byla v souladu s místní legislativou, postupy a podpůrným systémem," vysvětluje.

Bývalý policejní inspektor Liversidge nakreslí do sešitu trojúhelník. Čarou oddělí vršek. "Tohle jsou lidé, kteří se každé ráno probouzí s rizikem, že budou ten den zavražděni," vysvětluje s tím, že zatímco v roce 2010 bylo takových obětí domácího násilí v Británii 100 tisíc, dnes je to dvakrát tolik. Prostřední část pyramidy je vyhrazena pro necelé dva miliony lidí, u nichž je střední riziko, že se s domácím násilím v nějaké formě setkají. V Česku podle statistik ubližování ze strany partnera zažije každá pátá žena. Oběti jsou i mezi muži.



S cílem snížit počet lidí, kteří doma dlouhá léta trpí, vyvinul Liversidge ve spolupráci s britskou neziskovou organizací Hestia aplikaci pro oběti i jejich blízké. Bright Sky lidé od loňského dubna použili více než čtyřicettisíckrát.

Aplikaci mohou používat jak oběti, tak třeba i sourozenci, kamarádi nebo kolegové, kteří mají podezření, že jejich blízkému partner ubližuje. Bright Sky může posloužit i policistům nebo sociálním pracovníkům. Každý, kdo si aplikaci stáhne, může vyplnit dotazník, z něhož zjistí, zda je on sám nebo jeho blízký v ohrožení.

Bright Sky nabízí přehled podob, jaké může domácí násilí mít, a formou otázek a odpovědí poukazuje na mýty, které jsou s tímto jevem spojené. Součástí aplikace jsou také modelové příběhy obětí. "Můžete si to přečíst a říct si: to jsem já, to je má situace," popisuje Liversidge.

"Máme i celou sekci o tom, jak uchovat v bezpečí svůj telefon i e-mail. IT a sociální sítě jsou jedním z nejjednodušších způsobů, jak vás pachatel může mít pod kontrolou," upozorňuje spoluautor aplikace.

Podstatnou funkcí pro oběti domácího násilí je možnost ukládat si prostřednictvím aplikace důkazy, třeba fotografie modřin nebo popis toho, že je partner opakovaně zamyká v bytě a bere jim klíče od domu i od auta. Záznamy pak oběť může ukázat policii nebo třeba rozvodovému právníkovi. Vše je uchováno v digitální podobě, ovšem ne přímo v telefonu, takže partner se k materiálům nedostane, ani když se mobilu zmocní. Tuto funkci zatím v Británii využilo víc než tři a půl tisíce lidí.

Když se oběť rozhodne od násilníka odejít, aplikace jí poradí, na co před tím musí myslet. "Když odejdete bez klíčů, bez školní uniformy pro dítě, bez léků a osobních dokladů, musíte se vrátit," vysvětluje Liversidge s tím, že aplikace oběti poradí také s tím, kam z domova zamířit. Nabízí přehled linek důvěry a míst, kde lze najít pomoc, například poraden nebo azylových domů.

Vyvinutí aplikace v Británii spolufinancovala Nadace Vodafone. Stejně tomu bude i v Česku, kde na to operátor vyčlenil dva miliony korun. Vodafone chce aplikaci nabídnout ve všech 27 zemích, kde působí. Česko bude první. Aplikace by tu mohla být spuštěna během několika měsíců.

Liversidge bude v tuzemsku spolupracovat také s neziskovou organizací ROSA, které pomáhá týraným ženám. "Když ženy potřebují pomoc, často nejsou ve stavu, aby někde něco hledaly. Aplikace s kontakty, kam se ve svém regionu obrátit, bude určitě užitečná. Stejně jako seznámení široké veřejnosti s tím, co je a co není ve vztahu "normální"," říká ředitelka neziskovky Marie Vavroňová.

Liversidge chce v pátek projekt ukázat zástupcům policie i Úřadu vlády. Představení aplikace na Mezinárodní den žen je symbolické, protože mezi oběťmi domácího násilí ženy výrazně převažují. Týrání se ale nevyhýbá ani mužům, kteří mohou aplikaci také využívat.