Každá třetí žena na světě za svůj život alespoň jednou čelila nějakému druhu násilí ze strany mužů. Taneční happening One Billion Rising (Jedna miliarda povstává) už víc než pět let upozorňuje na tento dlouho ignorovaný problém formou tance. "Povstáváme skrze tanec, abychom projevily radost a soudržnost a oslavily tak skutečnost, že jsme tímto násilím nebyly poraženy," píše se v úvodním prohlášení. Celosvětový trend pronikl i do Čech skrze několik desítek žen a několik mužů, kteří se sešli na Palackého náměstí a společně zatančili.