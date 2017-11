Březina rezignoval na post šéfa zastupitelů ČSSD v Praze. Každý má z voleb vyvodit důsledky, říká

před 52 minutami

Pražský zastupitel Karel Březina (ČSSD) rezignoval na funkci předsedy zastupitelského klubu sociální demokracie. Na jednání pražských zastupitelů to řekla primátorka Adriana Krnáčová (ANO). Důvodem rezignace je výsledek říjnových sněmovních voleb. Březinu ve funkci předsedy nahradí zastupitel Lukáš Kautský (ČSSD). ČSSD získala ve volbách 7,27 procenta hlasů, v hlavním městě to potom bylo 5,57 procenta. Jediným poslancem za ČSSD v Praze byl zvolen lídr a náměstek primátorky Petr Dolínek. "Myslím si, že každý má vyvodit odpovědnost, byť já sám jsem do sněmovny nekandidoval. I náš krajský výkonný výbor z výsledku voleb vyvodil důsledky," řekl.

