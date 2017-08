Sněmovní kancléř vrátil většinu z neoprávněně získaných peněz, zbytek dal na charitu. Splnil slib

před 15 minutami

V letech 2013 a 2014 pobral nový kancléř Poslanecké sněmovny Jan Morávek celkem 220 tisíc korun na odměnách za členství v dozorčích radách čtyř firem, což podle tehdy platného ustanovení zákoníku práce jako zaměstnanec Kanceláře Poslanecké sněmovny nesměl. Poté, co na věc upozornil online deník Aktuálně.cz, Morávek slíbil, že peníze vrátí. A závazek splnil.

Praha - Měsíc trvalo nově jmenovanému kancléři Poslanecké sněmovny Janu Morávkovi splnění slibu, že vrátí peníze, které v letech 2013 a 2014 neoprávněně získal za členství v dozorčích radách.

Morávek se zavázal peníze vrátit po zjištění Aktuálně.cz, že po dva roky pobíral v rozporu se zákoníkem práce odměny za členství v dozorčích radách čtyř organizací: společnosti PVS, Oredo, Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje a Obecní dům. Sumu 220 tisíc korun, kterou Morávek jako tehdejší šéf kabinetu předsedy sněmovny Jana Hamáčka (ČSSD) získal, během posledního měsíce vrátil firmám jako dar, část věnoval dobročinnému sdružení.

"Všechny finanční prostředky poukázané jako odměny za členství v orgánech obchodních společností PVS, OREDO, SÚS a Obecní dům, a to za celou dobu výkonu členství od prosince 2013, byly v plné výši vráceny nebo věnovány na dobročinné účely," uvedl na dotaz Aktuálně.cz Morávek.

Společnostem PVS, SÚS Královéhradeckého kraje a Obecní dům vrátil peníze díky uzavřeným dohodám o narovnání či daru. "Platba od pana Morávka v první polovině srpna přišla," potvrdil ekonomický náměstek SÚS Petr Jirman.

Královéhradecká krajská společnost Oredo, která má na starosti osobní dopravu, se částky zřekla. "Doporučila prostředky věnovat na dobročinné účely, odeslány byly dne 21.července na transparentní účet Sdružení Neratov, které pomáhá lidem s postižením a sociálním znevýhodněním," napsal Morávek. Ten den skutečně na transparentní účet sdružení přišla od Jana Morávka suma 15 800 korun.

Deník Aktuálně.cz zjistil, že Morávek porušil také zákon o státní službě, platný od ledna 2015. Zákon zavedl toleranci odměn ve výši do 25 procent zaměstnaneckého platu. Do té se Morávek sice vešel, jenže o působení v kolektivních orgánech firem a příjmech z nich nepodal povinnou informaci bývalému kancléři Petru Kynštetrovi. Morávek věc vysvětluje jako opomenutí, které již vyřešil tím, že se kancléři omluvil a angažmá ve firmách ukončil.

Komise, která letos na jaře vybírala nového kancléře, údajně o žádném z jeho přečinů nevěděla. Kdyby Morávek peníze nevrátil, mohl by mít podobné problémy, jako měl svého času bývalý ministr a nynější pražský zastupitel za ČSSD Karel Březina.

Tomu za obdobný prohřešek - v rozporu s obchodním zákoníkem byl členem orgánů tří firem s podílem města a zároveň členem dozorčí rady zkrachovalé společnosti Porcela Plus - soud udělil roční podmíněný trest a přikázal mu vrátit neoprávněné odměny.

Morávek je dlouholetý člen sociální demokracie, po nástupu do nové funkce ale své členství ve straně přerušil. Původním povoláním je učitel, ovládá hru na housle, až do letošního června vedle práce ve sněmovně vyučoval několik hodin týdně na jednotřídce v Orlickém Záhoří angličtinu a hudební výchovu. "Rád bych učil dál, ale s novou prací už to nelze stihnout. Od září už jsem se paní ředitelce omluvil," poznamenal kancléř.