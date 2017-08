Bouřky zasáhnou Česko i v pátek. Přívalové deště mohou rozvodnit menší toky

před 1 hodinou

I v pátek na celém území Česka vyjma západu Čech udeří bouřky společně s nárazovým větrem a deštěm s kroupami. Hrozí, že se zvednou hladiny menších toků. I přesto se na Moravě a ve Slezsku budou během odpoledne překračovat teploty 31 stupňů. Silné bouřky očekávají meteorologové zejména v Praze, Jihočeském kraji a v části Středočeského a Libereckého kraje.

Praha - Vyjma západu Čech budou v pátek bouřky po celém území České republiky. Doprovodí je nárazový vítr a déšť s kroupami, přívalové srážky mohou zvednout hladiny menších toků. Na Moravě a ve Slezsku přesto vydrží vedra z posledních dnů, odpoledne tam maximální teploty překročí 31 stupňů Celsia. Vyplývá to z aktuálních informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

"Zvlněná studená fronta bude jen zvolna postupovat přes naše území k východu až k severovýchodu. Před ní proudí na Moravu a do Slezska velmi teplý vzduch od jihovýchodu," uvedli meteorologové. Výstraha před vysokými teplotami platí od pátečního poledne do 19:00 pro polohy do 600 metrů nad mořem pro Jihomoravský, Zlínský, Olomoucký a Moravskoslezský kraj.

Vedle horka tam po celý den až do nedělních 02:00 hrozí velmi silné bouřky, stejně jako v Pardubickém a Královéhradeckém kraji a na Vysočině. Silné bouřky očekávají meteorologové v Praze a Jihočeském kraji a v časti Středočeského a Libereckého kraje.

Podle meteorologů bouřky doprovodí nárazy větru ojediněle přes 90 kilometrů za hodinu, přívalové srážky s úhrny kolem 40 milimetrů a kroupy. Nelze vyloučit, že některé menší toky krátkodobě překročí první stupeň povodňové aktivity.

Bouřky se přes Česko přehnaly už v noci na čtvrtek i na pátek. Nejvíce potrápily Moravu. V celém Česku měli v pátek v noci hasiči kvůli následkům bouřek přes 700 výjezdů, odklízeli popadané stromy a v práci nadále pokračují. Stromy například zabránily jízdě vlaků v koridoru z České Třebové na Moravu a na východě země přerušily dodávky elektřiny do stovek domácností. Popadané stromy ale nikoho nezranily.