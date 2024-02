Proč Blažek znásilňované dívce nemůže pomoct, i kdyby chtěl. V rukou má kauzu Stříž

Ministerstvo spravedlnosti už má k dispozici soudní spis ke kauze, v níž muž dostal podmínku za opakované znásilňování nevlastní dcery. Většinu doby přitom byla dívka nezletilá. Resort ministra Pavla Blažka (ODS) si dokumenty vyžádal, aby prověřil možné porušení zákona ze strany odpovědného soudního senátu. Případem se zabývá také Nejvyšší státní zastupitelství.

Kateřina Skalková působí na ministerstvu spravedlnosti od listopadu 2018, poslední dva a čtvrt roku řídí odbor dohledu a kárné agendy. Právě její lidé od pátku studují soudní spis ke kauze, jež otřásla částí tuzemské veřejnosti. Krajský soud v Brně minulý měsíc zmírnil vězení na podmínku muži, který přes dva roky několikrát týdně znásilňoval nevlastní dceru.

"Spis byl vyžádán zejména z důvodu prošetření věci za účelem zvážení případného podání stížnosti pro porušení zákona," sdělil Aktuálně.cz mluvčí resortu Vladimír Řepka. Případnou stížnost by podal přímo ministr spravedlnosti Blažek. Jeho podání by vyřizoval Nejvyšší soud.

Doporučení k (ne)podání stížnosti vzejde ze zmíněného odboru, po seznámení se spisem ho vypracují úředníci z oddělení stížností pro porušení zákona vedeného Vojtěchem Týrem. Rozhodne se nejpozději na začátku března. Experti zkoumají, zda při výměře trestu odvolací soud nepostupoval nezákonně ve prospěch pachatele.

Pouze akademický výrok

Stížnost pro porušení zákona je jediným nástrojem, jakým ministerstvo spravedlnosti může vstoupit do soudního řízení. Nicméně i kdyby ji v tomto případě ministr Blažek Nejvyššímu soudu poslal, na pravomocném rozsudku to nic nezmění. Důvodem je právě to, že by směřovala v neprospěch otčíma.

"Nejvyšší soud by proto na jejím základě nebyl oprávněn napadené rozhodnutí zrušit. Mohl by však akademickým výrokem vyslovit porušení zákona ve prospěch obviněného," uvedl mluvčí Řepka. Takový výrok má význam "jen" do budoucna pro ostatní soudy, jež by se obdobnými případy zabývaly, aby případnou chybu neopakovaly.

Stížnost v neprospěch obviněného smí skončit pouze akademickým závěrem z důvodu zachování takzvané rovnosti zbraní. Stát se oproti obžalovanému považuje za silnější stranu, obdobný nástroj, jako je stížnost pro porušení zákona, pachatel k dispozici nemá. Proto se jeho postavení v trestní kauze nesmí po takovém zásahu státu zhoršit.

Stříž rozhodne nejpozději v březnu

Naopak do vývoje případu může účelně promluvit Nejvyšší státní zastupitelství. V pravomoci úřadu Igora Stříže je podat proti rozsudku v neprospěch pachatele dovolání k Nejvyššímu soudu. Protože stejné oprávnění, pochopitelně ale ve svůj prospěch, má i obžalovaný, Nejvyšší soud už by po dovolání nejvyššího žalobce rozsudek s podmíněným trestem zrušit mohl.

"Nejvyšší státní zastupitelství se začalo případem zabývat z vlastní iniciativy v podstatě bezprostředně po zveřejnění informací o rozsudku odvolacího senátu Krajského soudu v Brně. Následně jsme obdrželi také podnět Krajského státního zastupitelství v Brně k podání dovolání," sdělil k tomu mluvčí úřadu nejvyššího žalobce Petr Malý.

Protože soudní spis má k dispozici ministerstvo spravedlnosti, nejvyšší státní zastupitelství pro rozhodnutí o případném dovolání vychází ze spisů dozorových žalobců ve Vyškově a spisu z úřadu krajského státního zástupce v Brně. Jak redakci potvrdil mluvčí Malý, na stole má i kritizovaný rozsudek odvolací instance.

Samotné dovolání by podával Igor Stříž. Návrh k rozhodnutí mu připraví odbor mimořádných opravných prostředků, jejž od roku 2019 vede státní zástupce Michal Basík. V úřadu nejvyššího žalobce působí posledních dvanáct let. Zda Stříž dovolání podá, se vyjasní nejpozději v průběhu března.

"Sebenenávist, depresivní fáze"

Odsouzený muž z Vyškova sexuálně ubližoval nevlastní dceři od března 2019 do dubna 2021. Sex s ní měl proti její vůli třikrát až pětkrát týdně, ke styku ji nutil vydíráním. Jeden z prvních sexuálních kontaktů, tehdy ještě konsenzuálních, si natočil. Pokud by mu pak nebyla po vůli, hrozil sdílením videa s její matkou, spolužáky a kamarády.

"Sebenenávist. Depresivní fáze. Je to hodně těžké, protože se člověk začne nenávidět, hodně se obviňovat, i když za to nemůže. Výčitky přesto zůstávají," řekla znásilňovaná dívka serveru Seznam Zprávy, jak se na ní kauza podepsala. Opakovaně se pokusila o sebevraždu, naposledy po odvolacím verdiktu.

Vyškovský soudce Karel Menšík loni v srpnu rozhodl s ohledem na závažnost zločinu, vedle znásilnění spáchal muž natočením videa zneužití dítěte k výrobě pornografie, o tříletém trestu vězení. Soudce Miroslav Novák z odvolacího Krajského soudu v Brně však tento trest podmíněně odložil na pět let. Argumentoval třeba, že pachatel musí ve složité sociální situaci živit rodinu.

"Nebylo možno odhlédnout ani od toho, že prvotní impuls k intimnímu sexuálnímu kontaktu vzešel od poškozené a bez tohoto by s vysokou mírou pravděpodobnosti ke spáchání trestné činnosti obžalovaným vůbec nedošlo," vysvětlil také soudce v rozsudku, jejž má redakce k dispozici. Dívka však v té době byla mladší osmnácti let.