Blatný a Plaga ve vládě tento týden skončí, spekulují média. Premiér Babiš zatím mlčí

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) by měl tento týden ve funkci skončit, uvedly bez upřesnění zdroje servery iDnes.cz a CNN Prima News. Blatného by podle nich mohl na ministerstvu zdravotnictví nahradit dosavadní ředitel Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Petr Arenberger. Z vlády má být podle serverů zřejmě odvolán také ministr školství Robert Plaga (za ANO).

Oba ministři podle CNN Prima News končí především kvůli nespokojenosti premiéra Andreje Babiše (ANO) s jejich dosavadní prací. Babiš kritizuje ministra zdravotnictví Blatného dlouhodobě. V minulosti mu vyčítal špatný marketing nebo nepodařenou kampaň k očkování. Premiérovi vadily také odchody odborníků z resortu zdravotnictví. Blatnému poslal celkem čtyři vytýkací dopisy.

V době pandemie již čtvrtým ministrem zdravotnictví by se mohl podle serverů stát nynější ředitel Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Petr Arenberger. Ten se na rozdíl od Blatného nebrání užití ruské vakcíny proti koronaviru Sputnik V ještě předtím, než ji schválí Evropská léková agentura. Arenberger v minulosti naznačil, že by šlo udělit očkovací látce výjimku pro podávání na experimentální úrovni.

Kvůli Blatného odmítavému postoji vůči použití ruské vakcíny bez řádného ověření požadoval už před několika týdny jeho odvolání prezident Miloš Zeman. Právě on by měl podle CNN Prima News ministry na návrh premiéra odvolat již tento týden ve středu.

Prezident republiky 🇨🇿 plně respektuje právo předsedy vlády navrhnout odvolání a jmenování členů vlády. — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) April 6, 2021

Výhrady měl Babiš i k ministru Robertu Plagovi, a to kvůli podobě letošních maturit a minulý týden kvůli plánu na návrat žáků a studentů do škol. Babiš se proti ministrovu současnému návrhu razantně ohradil, nesouhlasí především s plánovanou rotační výukou na prvním stupni základních škol, podle něj se nejmenší děti budou na přerušovaný režim těžko adaptovat.

Plagův nástupce na ministerstvu školství ale zatím jasný není. Podle serveru iDnes.cz premiér uvažoval o tom, že by vládu nad resortem převzal poslanec ANO a rektor Vysokého učení technického v Brně z let 2006 až 2014 Karel Rais, nebo poslanec ANO Patrik Nacher.

Sám Nacher se vyjádřit odmítl. "Teď jsem si to také přečetl, protože mi to poslalo asi 180 lidí. Vůbec se k tomu nebudu vyjadřovat. Když jsem říkal, že se k ničemu nebudu vyjadřovat, tak vám to nebudu říkat. Omlouvám se. Časem mě třeba pochopíte," sdělil serveru.