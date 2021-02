Blatný chystá propagaci AstraZenecy. Pomůže mu muž, kterého označil za dezinformátora

Lidé ve velké míře odmítají očkování vakcínou AstraZeneca. Ministerstvo zdravotnictví proto na pondělí připravuje akci, která má lidi přesvědčit o tom, že k tomu není důvod. Účastnit se jí budou odborníci, podle ministra Jana Blatného mezi nimi bude také epidemiolog Jiří Beran, kterého stejné ministerstvo nedávno označilo za dezinformátora.

Ze všech tří dosud schválených vakcín v Evropské unii vzbuzuje největší nedůvěru lidí ta od AstraZenecy. Často ji odmítají především senioři, a to kvůli obavám z možné nižší účinnosti. Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) to však není oprávněné, a na příští pondělí proto chystá akci, kde by odborníci měli odpovědět na nejčastější otázky veřejnosti. Přímo pak jmenoval předsedu České vakcinologické společnosti Romana Chlíbka a imunologa Jiřího Berana.

Právě Berana společně s bývalým prezidentem Václavem Klausem přitom ministerstvo zdravotnictví loni v prosinci jmenovitě uvedlo na svých stránkách v sekci nazvané "Známé osobnosti často propagují dezinformace".

"Výrazně se projevil trend, který můžeme pozorovat po většinu trvání pandemie, a to přebírání výrazných výroků a silných prohlášení veřejně známých osobností a odborníků dezinformačními weby, které je používají pro podporu jimi propagovaných dezinformací a konspiračních teorií. Jen v tomto týdnu k tomu došlo například s výstupy Václava Klause a imunologa Jiřího Berana," stálo na oficiálních stránkách ministerstva. Nyní tam již tato pasáž není.

Beran se již v prosinci proti tomu ohradil v otevřeném dopisu ministrovi zdravotnictví. "Chtěl bych Vás požádat jako ministra zdravotnictví i jako kolegu, abyste prosím nechal moje jméno z webu vymazat, protože je to nedůstojné pro Vás i pro mě. Já jsem odborník v epidemiologii s nejlepší erudicí v ČR a velkým zahraničním renomé a určitě si za prezentaci svých názorů nezasloužím nálepku dezinformátora," napsal Beran.

Beran propaguje lék s neprokázaným účinkem

Beran upoutal pozornost také prohlášením, že lék na covid-19 existuje. Má jít o isoprinosine, který měl pomoci v boji s nemocí jemu i jeho synovi. Jako vhodnou léčbu ho ve velké míře doporučují také lidé na sociálních sítí, ačkoliv neexistuje žádná klinická studie, která by prokázala, že lék skutečně zabírá.

Jednu studii sice vypracoval právě Beran a na základě ní pak tvrdil, že isoprinosine dramaticky snižuje počty úmrtí na covid-19, jenže někteří odborníci studii zpochybňovali kvůli metodologickým pochybením. Státní ústav pro kontrolu léčiv na Beranovu práci reagoval prohlášením, že studii nelze považovat za klinické hodnocení, protože nebyly dodrženy standardy prokazování účinnosti.

Některé nemocnice sice lék používají jako podpůrnou léčbu, jeho účinky však nejsou dosud prokázané. Česká lékárnická komora pak varovala před preventivním užíváním isoprinosinu, který může při nevhodném užití naopak uškodit.

Na začátku ledna se pak Beran stal jednou z tváří protestujících proti vládním opatřením. Pro demonstraci na Staroměstském náměstí v Praze, kde se sešly asi tři tisíce lidí, nahrál videovzkaz.

Beran je rovněž součástí expertního týmu zpěváka Daniela Landy. Spolu s ním tento týden představil desetibodový plán, který má Česko vyvést z koronavirové krize. Mimo jiné v něm vyzývá k rychlému návratu dětí do škol a otevření všech obchodů, hotelů nebo restaurací, a to za dodržování hygienických opatření a stanoveného počtu osob na metr čtvereční.