Exšpion se chtěl očistit v kauze za stovky milionů, u nejvyššího žalobce ale narazil

Pacient, který byl ve Fakultní nemocnici v Motole léčený experimentálním lékem remdesivir, je nyní už covid negativní. Prokázal to test výtěrem z nosohltanu, který pacient podstoupil v úterý 5. května. Podle ošetřujícího lékaře a přednosty oddělení KARIM 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol Tomáše Vymazala je nemocný v dobrém stavu. Pacientovi zdravotníci remdesivir podávali od 17. do 27. dubna.

Podle Vymazala lze konstatovat zlepšení stavu pacienta po podání experimentálního léku. "Do jaké míry je to zásluha remdesiviru a do jaké komplexní náročné intenzivní péče nelze seriózně říci," uvedl. "Oddělit vliv jednoho přípravku od týdny trvající velmi náročné intenzivní péče není možné," dodal.

Pacient byl před podáváním léku ve velmi vážném stavu připojen na plicní ventilaci na specializované jednotce. Na stavu pacienta se podle lékaře projevilo i to, že je silně obézní a má řadu přidružených onemocnění. Nyní je muž hospitalizovaný na covid jednotce nemocnice a rehabilituje. Kdy bude přeložen na standardní lůžkové oddělení nelze podle Vymazala přesně uvést. Předpokládá, že by se tak mělo stát v příštích týdnech.