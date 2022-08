Je to definitivní. K soudu poprvé míří jako obžalovaný bývalý vrcholný špion rozvědky

Na ministerstvu školství dnes končí náměstek pro IT a veřejné zakázky Milan Štábl, který spolupracoval s jedním z obviněných v kauze pražského dopravního podniku. Na rezignaci se dohodl s ministrem Vladimírem Balašem (STAN). Ve vedení sekce IT a veřejné zakázky náměstka dočasně nahradí ředitel odboru informatiky a statistiky na ministerstvu Václav Jelen.

Štábl zatím dál povede organizaci Cermat, která připravuje maturitní a přijímací zkoušky. Jejím vedením ho pověřil bývalý ministr Petr Gazdík (STAN) poté, co odvolal ředitelku Cermatu Michaelu Kleňhovou. V čele organizace by Štábl měl zůstat do výběru jejího nového ředitele, informovalo ministerstvo na svém webu.

To, že ve spolupráci s náměstkem Štáblem nebude chtít pokračovat, naznačil Balaš už při svém nástupu do funkce na přelomu června a července. Na jaře Štábl na ministerstvo přivedl jako poradce Luďka Šteffela, který je jedním z obviněných v kauze Dozimetr. Právě kvůli kontaktům s jiným obviněným ze stejné kauzy rezignoval na konci června i Balašův předchůdce Gazdík.