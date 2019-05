Třináct výstřelů v Chomutově. Vrah už není ve výkonu trestu, zasáhl Nejvyšší soud

Nejvyšší soud výrazně zasáhl do případu vraždy, k níž došlo v květnu 2017 na chomutovském sídlišti Písečná. Petr Benda tam několika výstřely z beretty připravil o život Radka Š., který chtěl po hádce s příbuznými z místa odjet. Podle zjištění serveru Aktuálně.cz nařídil Nejvyšší soud propustit Bendu z vězení a nechal ho převést do vazby. V praxi to znamená, že došlo minimálně ke zrušení pravomocného rozsudku. Benda měl za vraždu strávit sedm let za mřížemi.

Když loni v srpnu odvolací Vrchní soud v Praze snížil Bendovi trest za vraždu ze 12,5 roku na sedm let, zaskočil žalobce i pozůstalé oběti. Pravomocný trest byl pod spodní hranicí trestní sazby. Nejvyšší státní zástupce proti tomu brojil dovoláním, sankci pro střelce chtěl zpřísnit. Dovoláním se bránil i Benda, usiloval o změnu kvalifikace svého činu. Nejvyšší soud obě podání 30. dubna vyřídil, podle zjištění Aktuálně.cz se kauza znovu vrátí do soudní síně.

"V tuto chvíli je jisté, že ve věci neexistuje pravomocný rozsudek, protože Nejvyšší soud převedl pana obžalovaného z výkonu trestu do vazby," potvrdil Aktuálně.cz soudce z ústeckého krajského soudu Jiří Bednář, který případ vyřizoval v prvním stupni a o posledním vývoji dostal dílčí zprávu. "Muselo dojít ke zrušení minimálně rozhodnutí vrchního soudu," podotkl Bednář. Podle informací Aktuálně.cz sedí střelec ve vazbě v Litoměřicích.

Pokud se případ dostane pouze před vrchní soud, znamenalo by to dvě věci. V první řadě Nejvyšší soud vyhověl pouze podnětu nejvyššího žalobce, před odvolací instancí by se tak hrálo "jen" o výši trestu. Pokud dovolací instance slyšela na podání Bendy, kauza by mohla zamířit až k ústeckému krajskému soudu. Soudce Bednář by se tak případem musel probrat v zásadě od počátku včetně možnosti změny kvalifikace činu.

Nejvyšší soud zatím mlčí

Která z možností je pravdivá, lze nyní jen hádat. Žalobci o podrobnostech rozhodnutí Nejvyššího soudu zpravení nejsou, sama dovolací instance zůstává diskrétní. "Bude třeba vyčkat na vypracování kompletního řádného odůvodnění rozhodnutí a jeho rozeslání všem stranám řízení. To se stane dle mých odhadů někdy na přelomu května a června," vysvětlil Aktuálně.cz mluvčí Nejvyššího soudu Petr Tomíček.

K tragédii na chomutovském sídlišti Písečná, jež platí za vyloučenou lokalitu, došlo předloni 27. května krátce po třetí hodině ráno. Radek Š. po ostré hádce, ovlivněné alkoholem, s několika příbuznými v čele s tetou a strýcem nasedl do své dodávky, aby se vyhnul eskalaci sporu. Předchozí hluk z hádky ale vzbudil řadu místních. Petr Benda se v přesvědčení, že ryk značí útok najížděním, rozhodl konat.

S berettou naplněnou 21 náboji vyběhl z domu, zleva doprava přeběhl před vozem, jenž se šoural pryč rychlostí kolem osmi kilometrů za hodinu, a začal pálit. Během čtyř sekund vystřelil dvacetkrát. Třináct ran mířilo na auto, osm z nich zasáhlo Radka Š. Šofér na místě zemřel. Střely poranily i jeho psa, který byl v autě také. Po svém činu Benda zůstal na místě a počkal na policisty. Když vybíhal proti autu, už věděl, že jsou na cestě.

"Říkala (matka), že venku je blázen, co bourá do aut a snad i do lidí. Podíval jsem se z okna a viděl dodávku, jak popojíždí zleva doprava. V jednu chvíli minula skupinku několika lidí. Venku byl hrozný řev," popisoval u soudu svou motivaci vzít události do svých rukou střelec. "Vzpomněl jsem si na všechny ty nechutné útoky auty z jiných zemí. Rozhodl jsem se jít ven těm lidem pomoci," přiblížil dále.

Vražda s rozmyslem u odvolacího soudu neobstála

Pravdou je, že Radek Š. při snaze odjet z místa naboural pár aut. Nicméně když Benda s pistolí v ruce vyrazil ven, nikomu nic nehrozilo. V dráze vozu nikdo nestál, příbuzní byli pryč. Stejně tak Radek Š. nenajížděl ani na Bendu. Na tom se shodly oba nižší soudy. Instance se v zásadě rozešly pouze v tom, jak přistoupili k pohnutkám střelce. Ústecký krajský soud měl za to, že střelba odpovídala vraždě s rozmyslem.

"Tento úmysl zjevně vyplývá z charakteru a způsobu jednání obžalovaného, ze způsobu provedení činu, charakteru použité zbraně a místa, kam útok střelnou zbraní směřoval, i z počtu střel, které byly proti kabině řidiče vystřeleny," napsal do verdiktu ústecký soudce Jiří Bednář, který střelci vyměřil 12,5 roku. Jenže odvolací soud částečně porozuměl tomu, jak svou pozici cítil sám Benda.

Vrchní soud dospěl k závěru, že v první chvíli Benda nebral zbraň do ruky s tím, že bude vraždit. Přisvědčil jeho vysvětlení, že chtěl chránit lidi venku i sebe. Přestože pak samotnou střelbu vyhodnotil jako vraždu, byť bez rozmyslu, jistý díl odpovědnosti přičetl i pozdější oběti. "Byl to poškozený, kdo v podnapilém stavu a po požití marihuany usedl za volant, a kdo se tedy významným způsobem podílel na iniciaci a gradaci celého konfliktu," uvedl předseda odvolacího senátu Martin Zelenka. Benda nastoupil trest loni 1. října.