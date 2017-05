Soud poslal do vazby muže obviněného z vraždy v Chomutově. Mohl by prý ovlivňovat svědky

před 18 minutami

Okresní soud poslal do vazby muže, který o víkendu zastřelil Roma na zdejším sídlišti. Podle dozorující státního zástupce Vladimíra Jana hrozilo, že by pachatel mohl ovlivňovat svědky. Sedmatřicetiletý muž zastřelil o tři roky mladšího Roma v noci, střelbě předcházela hádka. Obviněný je stíhán ve druhém odstavci trestního zákona. Za vraždu mu hrozí 12 až 20 let vězení. Muž se podle policejních zdrojů brání krajní nouzí. Před chomutovským soudem postávala v době zasedání asi desítka příbuzných a známých oběti.

Doporučujeme

Chomutov - Okresní soud v Chomutově v pondělí poslal do vazby muže obviněného z víkendové vraždy Roma na zdejším sídlišti. Obává se, že by mohl ovlivňovat svědky. Řekl to dozorující státní zástupce Vladimír Jan. Sedmatřicetiletý muž zastřelil o tři roky mladšího Roma v noci, střelbě předcházela hádka. Oběť také najížděla do zaparkovaných aut. Střelci z Chomutova hrozí až 20 let. Je obviněn z vraždy, ke které se sám přiznal číst článek "Soud částečně vyhověl mému návrhu a vzal pana obviněného do vazby, neboť je obava, že bude ovlivňovat svědky," řekl Jan. Ten navrhoval i vazbu útěkovou, soud ji ale odmítl. "Ponechal jsem si lhůtu a případnou stížnost budu zvažovat," doplnil Jan. Vazební zasedání trvalo dvě a půl hodiny, obviněný muž při vyšetřování spolupracuje. "Pan obviněný k věci vypovídal," dodal Jan. Muž se podle policejních zdrojů brání krajní nouzí. Před chomutovským soudem postávala v době zasedání asi desítka příbuzných a známých oběti. Incident se stal v sobotu ve 3:00 v Jirkovské ulici. Obviněný muž podle dosavadního zjištění policie slyšel z ulice hluk. "Z okna panelového domu uviděl dodávku, jejíž řidič boural do zaparkovaných aut a vozidlem najížděl do osob, které stály před domem na chodníku," řekl už dříve policejní mluvčí Daniel Vítek. Ihned poté vyšel s legálně drženou zbraní před dům a na auto, které právě v té chvíli projíždělo kolem něj, začal střílet. Řidiče dodávky zasáhlo několik střel a utrpěl vážná zranění, kterým na místě podlehl. Střelec pak počkal na policii. Rodina oběti oficiální informace odmítla. "Na nikoho nenajížděl. Nic takového jsem neviděla, to je lež. Měli zavolat policii a mělo se to v klidu vyřešit," řekla teta oběti. Obviněný muž je stíhán ve druhém odstavci trestního zákona. Za vraždu mu hrozí 12 až 20 let vězení.

Pokračujte dál