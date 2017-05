Střelci z Chomutova hrozí až 20 let. Je obviněn z vraždy, ke které se sám přiznal

před 26 minutami

Policie obvinila z vraždy sedmatřicetiletého muže, který v noci na sobotu zastřelil v Chomutově na ulici o tři roky mladšího muže. Hrozí mu 12 až 20 let vězení. Incident se stal v sobotu ve 3:00 v Jirkovské ulici. Obviněný muž podle dosavadního zjištění policie slyšel z ulice hluk. "Z okna panelového domu uviděl dodávku, jejíž řidič boural do zaparkovaných aut a vozidlem najížděl do osob, které stály před domem na chodníku," uvedl mluvčí policie Daniel Vítek. Ihned poté vyšel s legálně drženou zbraní před dům a na auto, které právě v té chvíli projíždělo kolem něj, začal střílet. Počkal na přivolané policisty, kterým se sám doznal.

