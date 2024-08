Bartoš slíbil další rozvoj systému stavebního řízení, má být komfortnější

Vicepremiér pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti) na jednání vlády slíbil další rozvoj systému pro digitální stavební řízení. Systém by měl být uživatelsky komfortnější pro stavební úřady, měla by se také zvýšit automatizace. Rozvíjet se bude i portál stavebníka. Bartoš to večer řekl novinářům na tiskové konferenci.

Zavádění systému provázejí problémy, koaliční TOP 09 kvůli tomu vyzvala ke koaličnímu jednání. Bartoš přiznal, že spuštění nového systému od počátku července bylo "poněkud kostrbaté", situace se ale podle něj nyní zlepšuje. Do systému se nyní přihlásily téměř všechny stavební úřady s výjimkou devíti malých. Zvyšuje se počet žádostí podaných prostřednictvím portálu stavebníka i podíl rozpracovaných žádostí ze strany úřadů. Související "Ať spáchá harakiri. Nerozumí tomu." Do Bartoše se pustili senátoři, už i ti vládní 5:22 Ministerstvo pro místní rozvoj i dodavatelé systému se podle Bartoše budou soustředit na další rozvoj systému, který není komfortní pro stavební úřady. "Doplníme některé požadované funkcionality směrem k automatizaci, zvýšení komfortu práce," řekl vicepremiér. Podle něj nejde jen o vyřešení hlavních problémů do konce srpna, ale i o budoucí rozvoj systému. "Je důležité, aby systém začal fungovat na plných obrátkách, abychom začali urychlovat stavební řízení, aby samotný stavební zákon, který zrychluje povolování staveb, byl podpořen i tou digitalizací," řekl Bartoš. Spuštění digitalizovaného systému doprovázejí problémy, které jsou podle některých dřívějších výroků koaličních politiků natolik vážné, že pokud je ministerstvo pro místní rozvoj nevyřeší do konce srpna, měl by Bartoš vyvodit odpovědnost. Vicepremiér dnes kvůli stavebnímu řízení čelil kritice i v Senátu. Horní komora Parlamentu vyzvala ministerstvo pro místní rozvoj, aby zvážilo ustavení krizového manažera i pracovní skupiny se zástupci stavebních úřadů či komory architektů. Senátoři ve zhruba tříhodinové debatě varovali před možnými hospodářskými důsledky, před odchodem pracovníků ze stavebních úřadů i případnými žalobami na stát o náhradu škody.