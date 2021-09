Babišovi se nevyhýbám. Vede lživou a strašně drsnou kampaň, tvrdí Bartoš

Předseda Pirátů Ivan Bartoš v rozhovoru pro Aktuálně.cz tvrdí, že se nijak neobává souboje, který svede v Ústeckém kraji s premiérem a lídrem hnutí ANO Adrejem Babišem. "Jsem hrozně rád, že mám takto šanci konečně přitáhnout k tomuto kraji pozornost médií i pana Babiše," sdělil Bartoš. Podle svých slov zůstává kandidátem na premiéra koalice Pirátů a STAN, přestože chyběl v televizní superdebatě.

V první velké televizní superdebatě lídrů na CNN Prima News se místo vás objevil šéf koaličních Starostů a nezávislých Vít Rakušan. Nebude nakonec on tím kandidátem na premiéra za vaši koalici?

Od začátku jasně říkáme, že já jsem kandidát koalice na případný premiérský post, Vítek Rakušan bude usilovat o post ministra vnitra. To samozřejmě stále platí, my jsme vůči voličům naprosto otevření.

Nebudou vaši možní voliči poněkud zmateni, nebudou mít pocit, že se třeba obáváte střetu s premiérem Andrejem Babišem? Nebo nebudou ho litovat, že se proti němu střídáte s kolegou Rakušanem? Babiš teď opakovaně poukazuje na vaši nepřítomnost.

Přitom Andrej Babiš se debatám se mnou v minulých třech letech pečlivě vyhýbal, protože věděl, že by neměl šanci vyhrát. Já jsem ho dokonce minule porazil, v hlasování mě diváci ohodnotili nejlépe ze všech účastníků. Teď vyhrál Vítek. Andrej Babiš byl nyní samozřejmě informován, jací hosté proti němu v CNN tento týden budou. Těmito bizarními útoky se premiér samozřejmě opět jen snaží odvést pozornost od své hrubosti a selhávání ve veřejných vystoupeních, kdy není schopen lidem nabídnout nic jiného než křik, lži a urážky.

Mohl jste mu to říci napřímo.

On ale opravdu v řadě debat chybí. Nebyl v DVTV na debatě lídrů v tomto týdnu, poslal tam advokáta lichvářů pana Radka Vondráčka (předseda sněmovny). Nebyl ani v pondělí na krajské debatě v Horním Jiřetíně v Ústeckém kraji, kam raději neposlal nikoho.

Proč jste se ale s panem Rakušanem rozhodli na střídání v debatách? Není to proto, že STAN je podle názorů veřejnosti i odborníků více přijatelná strana pro širší spektrum voličů, takže teď může v podobě pana Rakušana získat pro koalici více hlasů?

V koalici je přirozené, že se lídři ve vystoupeních střídají. Dělá to tak i Spolu. Lepší otázka je, proč v případě ANO chybí v některých debatách pan premiér? A proč v nich chyběl poslední tři roky?

Jak by podle vás mohly volby rozhodnout poslední televizní superdebaty?

Určitě mají vliv, lidé je sledují. Debaty budou mít vliv na to, jak se bude rozhodovat mnoho lidí z 20 procent, kteří stále nejsou rozhodnuti. Těší mě, že já i Vítek jsme na CNN Prima porazili podle diváků premiéra a měli nejlepší ohlas mezi diváky celkem. Lidé v Ústeckém kraji za mnou také chodí, že jsem byl nejlepší v debatě ČT lídrů Ústeckého kraje, kde byl i Babiš.

Volby už za pár dní ukážou, kdo jak u veřejnosti uspěl. Každopádně vy dva jdete proti sobě v Ústeckém kraji, kde ANO při posledních sněmovních volbách získalo vůbec nejlepší výsledek v zemi. Neříkáte si přece jen občas, že jste do takového souboje právě v tomto volebním obvodu neměl jít?

V žádném případě to chyba nebyla a já jsem hrozně rád, že mám šanci díky své kandidatuře konečně k Ústeckému kraji přitáhnout pozornost, kdy se o něj poprvé za osm let vlády musí zajímat i Andrej Babiš, ale i média. My máme reálná řešení, jak kraji pomoci v rozvoji a vyřešit nejpalčivější problémy, s kterými se lidé potýkají a které vláda prostě přehlížela. Popřípadě je politici naopak prohlubovali, kdy hnutí ANO třeba blokovalo, aby se do Ústeckého kraje dávalo ročně 160 až 180 milionů korun jako kompenzace škod spojených s těžbou hnědého uhlí.

Přesto má tady ANO patrně silnou pozici.

Připomeňme si ale například místní kauzy ANO, kdy se policie zajímá o hejtmana či obří odměny jeho poradkyně. Nebo kauzu ROP Severozápad, kde je škoda skoro 14 miliard a před soud jdou lidé nějak provázaní s ODS, ČSSD či KSČM. Podobné plundrování kraje musíme zastavit a my pro to uděláme maximum.

Jenže zatímco vy byste si přál debatu o programu, Andrej Babiš a část veřejnosti se vrací k vašemu výroku, kdy jste srovnal Ústecký kraj s nepříliš rozvinutým Rumunskem, což některé lidi naštvalo. Nebyla to chyba?

(Ivan Bartoš řekl přesně toto: "Právě vyrážím do Ústeckého kraje se znovu potkávat s lidmi. Český Severozápad je bohužel v Evropě synonymem chudoby a začal zaostávat i za Rumunskem. Peníze, které má kraj dostávat, často nedostává, a když už, tak se rozkradou. ANO s tím za osm let ve vládě neudělalo nic.")

Já jsem se rozhodl kandidovat v Ústeckém kraji, abych tomuto regionu pomohl, aby tam nebyly problémy, které tam 20 let nikdo neřeší. Včetně osmi let vlády Andreje Babiše. Nechtěl jsem se svým výrokem nijak dotknout lidí, kteří tam žijí a z nichž mnoho znám a mám tam i mnoho přátel. Máme na Ústecku také Pirátskou stranu, starosty, známe ten region. Šlo jen o to, poukázat na problém opomíjení kraje třeba ve vztahu k HDP. O ekonomické situaci a rozvoji jsem hovořil i s rumunskou velvyslankyní.

Neříkáte si přesto, že jste výrokem o Rumunsku nahrál Andreji Babišovi, který teď tvrdí, že jste urazil lidi na Ústecku?

Já jsem výrok o Rumunsku řekl ve speciálním kontextu, premiér ten výrok zohýbal. Mimochodem jde o stejného člověka, který reálně urazil lidi výrokem “Karlovarský kraj je úplně nejhorší, historicky ve všem”. On sedí ve vládě a místo toho, aby Karlovarský kraj řešil, smetl ho touto větou. Opět ale mluvíme o něčem, co je virtuální realita, volby jsou o programu.

Na otázku k muslimské Evropě jsem odpověděl korektně

Určitě jsou také o programu, ale kontroverzní výroky přitahují média a využívají je i soupeři. Jako třeba váš výrok o muslimské Francii. Na sociálních sítích někteří vaši příznivci tvrdí, že jste je svým výrokem zklamal.

(Ivan Bartoš na otázku moderátora radia Impuls, zda muslimská Evropa ano, nebo ne, zda s tím má, či nemá problém, mimo jiné odpověděl: "Říkám, že s tím problém mám, protože se to ukázalo na Francii, méně pak potom na Německu. Že skutečně je problém zvládnout integraci, pokud je těch lidí mnoho, vznikají no-go zóny, nezavírejme před tím oči.")

Podívejte se, jak to celé vzniklo. Byl jsem v rádiu Impuls a dostal otázku, na kterou jsem mohl odpovědět jenom ano, nebo ne. Bez jakékoliv vysvětlení. Dostal jsem otázku, zda bych měl problém s muslimskou Evropou. A já jsem řekl: Ano. My jsme sekulární stát, nejsme žádná teokracie. Evropa je založená na lidských svobodách, na náboženské svobodě. Na respektu k právu. Takže jsem na tu otázku odpověděl zcela korektně.

Neřekl byste něco jinak?

Co jsem řekl špatně, byl termín no-go zóny. Myslím, že právě tato slova špatně zarezonovala. Použil jsem nevhodná slova, která běžně nepoužívám. Toto byla chyba. Fakticky jde o vyloučené lokality, které bohužel v řadě měst opravdu vznikají, a to hlavně ve vztahu k špatným socioekonomickým podmínkám obyvatelstva. Což pak může vést k radikalizaci nejen náboženské, ale v našich podmínkách hlavně politické. Což je třeba v zájmu nás všech řešit.

Myslíte, že jste kvůli těmto svým slovům ztratil některé voliče?

Podívejte se na naše stanovisko k migraci nebo k tomu, jak se mají řešit problémy ve vyloučených lokalitách. Myslím, že jsme v tomto konzistentní.

Odpověděl byste na onu otázku stejně, kdyby vás Andrej Babiš ve své kampani neoznačoval za někoho, kdo prý vítá migranty či muslimy? Neříkáte tato slova, protože cítíte, že podpora multikulturalismu je něco, co v Česku zpravidla posílá politika ke dnu?

Odpověděl bych stejně. Politik na otázky odpovídat musí a já jsem odpověděl popravdě. Nelegální migraci jsme odmítli už v roce 2015 včetně kvót. Neměním politiku Pirátů, která je daná a odhlasovaná. Andrej Babiš ano, neboť mu je jedno, kdo ho volí. On se lidi snaží hlavně vystrašit. Já neměním politiku podle toho, jak se to hodí. Politik musí umět dělat rozhodnutí, i když nejsou populární.

Mimochodem, myslíte si, že si většina voličů spojí s kampaní Pirátů a STAN nějaké jedno zcela zásadní předvolební heslo?

Naše heslo je jasné: Vraťme zemi budoucnost. Vraťme ji lidem. My jsme budoucnost. Nesměřujeme ven z Evropy jako premiér Babiš s Viktorem Orbánem. Budoucnost je to, co lidi zajímá.

Jste přesvědčený, že lidé toto vaše heslo znají? Udělali jste dost pro to, aby jim zůstalo v hlavě?

Jsem přesvědčený, že si ho všímají. Představili jsme funkční program Budoucnost bez zadlužování, investiční plán Bilion pro Českou republiku, který řeší šílený deficit, s kterým pracuje ministryně financí Alena Schillerová. Za námi není jediný korupční skandál, obě naše strany vznikly odspoda. Naší vizitkou je naše práce. Jsme ve vedení devíti krajů, naše strany mají řadu osobností, představili jsme kvalitní program. Naši mladí členové jezdí do regionů s mottem Není nám to ukradený, senioři si vzali písničkáře Jaroslava Hutku a Václava Koubka a také objíždějí města. Děláme maximum pro představování naší politiky.

Proč se ale potom nejvíc mluví o Babišově tvrzení, že prý obsadíte chalupy migranty?

Když napíši podobnou blbost, jako je tato, kterou šíří Babiš, také budu mít spoustu sdílení. A navíc je nebudu mít od Babišových trollů, kteří mu naklikají jeho příspěvky.

Opravdu jeho trollové? Máte pro to důkazy?

Podle chování jednotlivých účtů je vidět, že některé profily, které reagují na příspěvky premiéra, nemají chování klasického účtu skutečného uživatele sociálních sítí. Promluvte si o tom s jakýmkoliv expertem na sociální sítě či analytikem a uslyšíte tu stejnou odpověď. Ohýbání diskusí je bohužel nejen nástrojem ruské propagandy, ale i stran, jako je SPD, dalších extremistů a evidentně i hnutí ANO. Kdy mohou být používáni najatí lidé nebo celá agentura, která spravuje více fiktivních účtů. My toto neděláme a dělat nikdy nebudeme.

Dva až tři miliony lidí se ještě rozhodují

Jestliže prezidentské volby vyhrál dvakrát Miloš Zeman a Andrej Babiš má šanci vyhrát podruhé parlamentní volby, není jedním z důvodů to, že třeba téma migrantů zabírá mnohem více než třeba poctivá snaha ukazovat program?

Bohužel, politická kultura nebyla nikdy v naší zemi na výši a za osm let ještě výrazněji upadla. Pokud chce tady někdo vládnout pomocí strachu, tak už opravdu směřujeme do nějakého absolutistánu, kde vládne jeden oligarcha. Proto jsou tyto volby mimo jiné o tom, jestli Česko nabere obrat směrem k Orbánovu Maďarsku. My jsme proti takovému obratu, jsme střední Evropa, máme blízký vztah s Německem, měli bychom mít hrdý hlas v Evropě a společně řešit problémy Evropy a být spolehlivý partner v NATO. Viktor Orbán, kterého si pozval pan premiér do Česka, není ani jedno z toho. Je vnímán jako nejhorší politik v Evropě, který nerespektuje ani základní hodnoty, na kterých byla EU založena.

Přesto se zdá, že v prezidentských i parlamentních volbách mají v posledních letech navrch spíše starší voliči vzhledem k tomu, kdo je zvolen. Nemáte pocit, řečeno s klasikem, že Česko není země pro mladé?

Vždyť volby ještě neskončily, počkejme si, jak dopadnou. Naše země je přece pro všechny. Nemyslím si, že by naše země nebyla pro mladé.

Sociologické studie i průzkumy říkají, že většina mladé či mladší generace Miloše Zemana a Andreje Babiše nevolí, přesto zvítězili.

Andrej Babiš se snaží prezentovat, že většina lidí volí jeho, ale tak to není. On sice získal například v krajských volbách nejvíce procent hlasů, ale většina lidí volila jiné strany. Podle výsledku ve volbách od nástupu Babiše většina lidí volí strany demokratické opozice. Většina lidí chce, aby byla Česká republika prozápadní demokracie, aby tady byla svoboda slova, aby tady byla veřejnoprávní média, aby země měla budoucnost.

Myslíte, že Orbán nepřinese Babišovi voličské hlasy?

Pan premiér se původně stylizoval do českého Donalda Trumpa, který ovšem volby podruhé nevyhrál. Andrej Babiš tedy sundal svou trumpovskou kšiltovku a sáhl si po podobně vnímaném politikovi v Evropské unii.

A zabere to na voliče?

Uvidíme. Já věřím, že ne. A po volbách? Rozhodující bude, kdo bude schopný sestavit ve sněmovně většinu. Já věřím, že to bude demokratická opozice, která to udělala po krajských volbách ve Středočeském kraji, Libereckém kraji i dalších krajích. Andrej Babiš má tři hejtmany, sociální demokracie jednoho. To byl výsledek krajských voleb. Nedávno byly volby na školách, tam koalice Pirátů a Starostů i Spolu ukázaly, že naše země budoucnost má.

Tyto volby nanečisto se ale týkaly hlavně gymnázií. Nemyslíte, že kdybyste šel na učňovské školy, tak byste tam potkal například podstatně více potenciálních voličů SPD?

Prosím neshazujme nikoho. Já jsem potkal na předvolebních akcích i voliče SPD, kteří se následně rozhodli, že budou volit naši koalici.

Myslíte, že jste udělal dost pro to, abyste oslovil lidi, kteří jsou nerozhodní nebo zvažují dát hlas například právě premiérovi Babišovi?

Zhruba dva až tři miliony lidí se rozhodují až v těchto dnech, koho budou volit, a spousta lidí neví, jestli půjde k volbám. My máme kontaktní kampaň, máme koaliční předvolební listy, už měsíc nám běží infolinka, kam lidé volají. Sám jsem několik hodin hovorů absolvoval. Měl jsem telefonát, ve kterém mi chtěl volající vynadat a za pár minut, co jsem s ním strávil, mi řekl: "Pane Bartoš, přesvědčil jste mě.“

Pokud jde o migranty, zmiňují lidé také toto téma?

Pan premiér oprášil starou lež Tomia Okamury, podle kterého Bartoš řekl, že když máte tři plus jedna bydlení, tak vám do něj nastěhují migranta. Nikdy jsem to neřekl, je to lež. Lidé nemají čas si to ověřovat. Lhát se nemá, proto jsme podali na pana Babiše trestní oznámení.

A pokud jde o ty telefonáty?

Volají mi kromě jiného lidé, do kterých Andrej Babiš sype své lži a straší je videi. Říkají mi, že mají obavy, a my jim vysvětlujeme, že z nás žádné obavy mít nemusí. Strašit lidi v kampani je nejhorší úroveň populismu. Pracovat s emocí strachu, kdy se babička klepe, že jí někdo sebere důchody, protože to říkal pan premiér, je něco nepřijatelného. Strach mezi některými lidmi je, premiér prostě vede nesmyslnou, lživou a strašně drsnou kampaň. Jsem velmi rád, že lidé naši infolinku hojně využívají. A těší mě, že nás i chválí.

Součástí dnešního rozhovoru na @Aktualnecz bude i tato videoukázka, na které jsme se s Ivanem Bartošem bavili na téma toho, nakolik mají lidé z Pirátů strach a jak moc je podle něj úspěšná předvolební kampaň premiéra AB, který si vybral Piráty jako svůj hlavní terč. pic.twitter.com/wRBJGiG5LC — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) September 30, 2021

Není důkazem toho, že tato země není pro mladé, třeba i to, že už měsíce slyšíte od novinářů i části veřejnosti otázku: Kdy se ostříháte?

Přitom fakt, že jsem neshodil dredy, je výraz mého konzervatismu, protože je mám už 20 let. Obrazně řečeno, Andrej Babiš teď fakticky nabízí svým přístupem návrat do doby, kdy bylo normální, že když měl třeba muž dlouhé vlasy, tak byl vyvrhel, šikanovali ho k ostříhání. Že byl někdo označován za nebezpečného státní mocí jen proto, že vzhledově nezapadal do nějakých škatulek. Andrej Babiš nechce svobodu jednotlivce, chce poslušné a bojácné zaměstnance své fabriky, do které Českou republiku pomalu přetváří.

Pokud víme, nic takového ale neříká.

Neříká, ale vezměte si, jak vypadá vláda jeho kamaráda Orbána. Přímá fakta o situaci v Maďarsku nám minulé úterý na meetingu potvrdil i primátor Budapešti a opoziční liberální lídr Gergely Karácsony. Orbánovi také vadí vše, co není uniformní, pracuje s propagandou skrze média. Ovládá prakticky vše. Takže v Maďarsku se vládne snad pět let v nouzovém stavu, mění se ústava, Orbán si roky buduje svou pozici.

Vy v posledních dnech Orbána zmiňujete často, bylo ale správné připomínat, že chce zrušit Benešovy dekrety, když to řekl někdy v roce 2002?

My jsme zmínkou o dekretech reagovali na agresivní kampaň pana Babiše, ve které prezentuje Orbána jako milovníka České republiky a svého nejlepšího kamaráda, kterého zve do Čech. Tak jsme si do něj "šťourli" tweetem se zmínkou o Benešových dekretech. Mimochodem Orbánova strana Fidesz je vytahovala například i v roce 2015.

Byl to dobrý nápad?

Tak co, chcete abychom byli tvrdí, nebo ne? Když tady pan Babiš hovoří o tom, jak má rád Českou republiku a ilustruje to na přátelství s Orbánem, tak je dobré tady upozornit na dekrety.

Občas někdo namítá, že čeští konzervativci do určité míry sympatizují právě se vzpomínaným Orbánem. Co vy na to?

Pokud se podíváme na program Spolu, je v něm jasně vydefinovaná prozápadní orientace, ukotvení v EU a NATO, respekt k liberální demokracii, ke svobodě médií. To je přece opak toho, co se děje v Maďarsku.

Takže nemáte obavu, že by váš případný koaliční partner Spolu chtěl jít jiným směrem než vaše koalice?

Podle mě je důležité se dívat, co ty strany v mezinárodním kontextu říkají, co dělají, co navrhují. A nevidím, že by koalice Spolu zpochybňovala prozápadní orientaci. Já jsem o této orientaci přesvědčený. A když vidím její zpochybňování u někoho z jejich koalice nebo z naší, tak to nemám rád.