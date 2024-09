Babiš získává obrovský náskok, ODS by nejspíš měla poslechnout Kubu, soudí expert

Hnutí ANO s převahou vyhrálo krajské volby, po kterých rozšíří počet hejtmanů. ODS naopak s jistotou o dva stávající hejtmany ze tří přijde. Piráti takřka zmizeli z krajské politické mapy a ztratili více než 90 zastupitelů. Naopak na krajskou politickou scénu se vrací komunisté. V rozhovoru pro Aktuálně.cz analyzuje hlavní motivy voleb sociolog Jan Herzmann.

Je pro vás silnějším motivem těchto voleb výrazné vítězství hnutí ANO nebo naprostý propadák Pirátů?

Myslím, že pro politickou budoucnost státu je důležitější výrazné vítězství ANO. Získalo přes 35 procent hlasů. Ještě to neznamená, že tím má příští rok vyhrané parlamentní volby. Ale ten náskok, který získalo před zbytkem pelotonu, je obrovský. A dává mu to velkou šanci.

Jak byste ještě charakterizoval výhru hnutí ANO kromě toho, že je jednoznačná?

Je to hodně odpracované. A není to jen vítězství Andreje Babiše. Někdy se říká, že kampaně dělá Andrej Babiš. Ale teď se ukazuje, že příznivci hnutí ANO v jednotlivých krajích i v jednotlivých obvodech senátních voleb šli za konkrétními osobnostmi.

Hodně se mluví o obrovském úspěchu Martina Kuby v Jihočeském kraji, který získal 47 procent hlasů. Ale ANO má v Moravskoslezském kraji téměř totožný úspěch. Takže je to odpracovaná záležitost, není jen z Prahy od stolu. A to je pro ANO nejdůležitější moment a možná i pro celou politiku. ANO se usadilo v krajích a městech, což je pro něj velká naděje.

Jak konkrétně může ANO z této naděje těžit příští rok ve sněmovních volbách?

Nejdůležitější je, že ANO nebude muset dělat jen centrální kampaň stojící na triumvirátu Babiš-Schillerová-Havlíček, ale bude moct dělat vícevrstevnou kampaň založenou na více osobnostech včetně hejtmanů a pravděpodobně senátorů. Protože po krajských volbách má ANO podporu zhruba 36 procent voličů, což je pro něj příhodnější východisko do druhého kola senátních voleb, kde obhajují jeden mandát. Předpokládám, že budou mít senátorský klub o něco větší.

Z toho mi plyne, že lidé opravdu volili spíše pro hnutí ANO než proti vládě, je to tak?

Myslím, že to šlo hodně ruku v ruce. ANO je hlavní opoziční síla, což se projevilo velice silně. Určitě to bylo hlasování pro hnutí ANO, i když hlas proti vládě je v tom opravdu silný. V případě vlády to máme trochu těžké, protože budeme muset sčítat hlasy pro různé subjekty vládní koalice, abychom zjistili, kolik vláda jako celek dostala podpory. Ale už teď vidíme, že kromě jižních Čech a Jihomoravského kraje dostala poměrně málo.

ODS jako celek získala více mandátů než v minulých krajských volbách, i když to je pouze zásluha Martina Kuby. Nepředpokládal jste, vzhledem k velké nepopularitě této vlády, že občanští demokraté dopadnou ještě hůř?

Myslím, že kdyby byla vyšší volební účast, výsledek pro ODS by byl ještě méně příznivý. Mám neodbytný pocit, že pan Kuba má pravdu, když mluví o tom, že to ODS nedělá dobře. Politika, kterou prosazuje vládní koalice, v níž je ODS vůdčí silou, má opravdu daleko od představ o politice, jaké mají tradiční voliči ODS.

Vláda nekomunikuje dobře, což v první řadě dopadá na toho, kdo je ve vládě capo di tutti capi (šéf šéfů, pozn. aut.), což je ODS, jmenovitě premiér Petr Fiala. To si myslím, že si bude muset ODS opravdu rozebrat.

O čem by měla ODS přemýšlet?

Položil bych si řečnickou otázku, proč by výsledek ODS v Jihočeském kraji, kde kandidovala samostatně, s vlastním logem a s vlastní značkou a ze všech subjektů má nejlepší výsledek ve státě, byl pro ODS nepřekonatelný úkol v celostátním měřítku?

ODS by skutečně měla zvážit, jestli chce příští rok ve sněmovních volbách kandidovat v koalici Spolu a prohrát, anebo jestli má strategický výhled do sněmovních voleb roku 2029 a ty se pokusí vyhrát už pod vlastní značkou. Nevím, jaká je správná odpověď. Ale vládní pětikoalice se v zásadě neosvědčila a ten formát v roce 2025 neobhájí, takže asi je na místě hledat jiné cesty.

Ale není výhra ODS v Jihočeském kraji především výhra Martina Kuby ODS navzdory, než že by z toho mohla strana těžit v celostátním měřítku?

Nepopírám, že Martin Kuba jako osoba v tom má významnou roli. Ale Martin Kuba se jednoznačně hlásil k tomu, že kandiduje za ODS, to prostě není jenom Kubova záležitost. Uvědomme si, že máme zkušenost s případy, kdy silná osobnost krajského formátu, aby uspěla ve volbách, potlačila svoji původní značku. Mluvím zejména o Martinu Netolickém v Pardubickém kraji. Ale Kuba šel jinou cestou a skutečně si na štít namaloval ODS.

Jen připomínám, že koalice Spolu výrazně vyhrála volby v Jihomoravském kraji. I Měla tam velmi silného lídra v osobě hejtmana Jana Grolicha.

A mohou děkovat podle svého založení buď Bohu, nebo přírodě za to, jak to v Jihomoravském kraji dopadlo. Mimo Jihočeský kraj je to vlastně jejich jediný úspěch.

"Piráti jsou v hluboké krizi"

Rozeberme si neúspěch Pirátů, po evropských volbách už druhý v řadě. Neukazuje se definitivně, že atraktivita Pirátů spočívá v jejich protestním náboji, než když se podílí na vládě?

Důvodů je celá řada. Počínaje tím, že pro příznivce Pirátů nejsou krajské volby tak atraktivní a sexy, a konče tím, že Piráti dělají řadu chyb včetně toho, jak ministr Ivan Bartoš prezentuje záležitosti kolem stavebního zákona. Piráti teď inkasují ztrátu nadšení z toho, že by mohli být dlouhodobou hvězdou české politické scény. Mám pocit, že jsou v hluboké krizi a zdaleka se to neomezuje na krajské volby.

Co je do té krize přivedlo?

Za prvé je to okoukanost. Jim se nepodařilo ve vládním angažmá přijít s něčím, co by bylo zásadním způsobem jiné, než nabízejí ostatní strany. Za druhé, jejich vládní angažmá je rozpačité a jejich ministři nemají žádné zásadní nosné úspěchy.

Neřekl byste, že ministr zahraničí Jan Lipavský zvládá svou agendu dobře?

Zahraničí není to, co rozhoduje domácí volby. Možná má ministr Lipavský výsledky pro intelektuální sféru, ale pro voličskou masu to není tahák. Další věc, která tam podle mého názoru hraje roli, je skutečnost, že oni umí dobře hovořit v opozici, ale neumí dobře bránit vládní koalici. A vlastně už to začalo rozmíškou se STAN po parlamentních volbách 2021. Tehdy dali najevo nervozitu, nedostatek sebejistoty a dodnes je to neopustilo.

Silná lídryně Konečná a partneři pro Babiše

Komunisté pod hlavičku Stačilo! získali o více než dvě desítky křesel než v minulých volbách. Podařilo se je tedy vrátit Kateřině Konečné na politickou mapu?

Bezesporu. Ačkoliv nevím, jestli se opravdu dařilo komunistům. Mám pocit, že se tady formuje nová levice, která z komunistů vychází, ale postupně je požere. Možná to bude něco jako v Německu byla Die Linke. Role paní Konečné v tom celém je nepřehlédnutelná. Zrodila se velice silná osobnost, která umí volební kampaň. Vede jí nekompromisně, často řekl bych ne úplně férově - ona třeba nepoužije jiného označení pro vládu, než je pětidemolice. Je to tvrdý politický boj, který zvládá. Ukázala to už evropských volbách, teď je to tady znovu.

Můžeme říct, že krajské volby ukázaly potenciální koaliční partnery pro hnutí ANO pro sněmovní volby příští rok?

Nejsem si tím úplně jist, protože mám pocit, že ačkoliv v SPD kandidovalo v koalicích, tak nic navíc zásadního nezískalo. Takže nevím, jestli se opravdu vyloupl pro ANO zásadní partner. Mám pocit, že s Kateřinou Konečnou by Andrej Babiš vládnout nechtěl.

Myslíte, že je to pro něj už moc neestetické domluvit se s komunisty, byť pod značkou Stačilo?

Myslím si, že ano. Hnutí ANO bude muset dělat vše proto, aby ve volbách do Poslanecké sněmovny nešlo obejít a naopak si mohlo vybírat. A pak se uvidí, jestli si sáhne někam na kraj politického spektra, třeba ke Stačilo! anebo naopak jestli dá dohromady koalici s ODS nebo s lidovci.

Aby ANO nešlo obejít, bavíme se o tom, že musí získat nejméně 35 procent hlasů, je to tak?

Určitě, ale současně aby v Poslanecké sněmovně byly takové subjekty, s nimiž strany současné vládní koalice nebudou chtít vytvářet novou koalici. To znamená, aby se tam dostalo SPD a Stačilo!. A kdyby to takhle dopadlo, pak má ANO daleko větší prostor pro manévrování.

"Čekal jsem volební účast 40 procent"

Pojďme si rychle projít zbývající strany vládní koalice. Lidovci a TOP 09 co do počtu mandátů jsou víceméně na svém, ztratili jen jednotky křesel, naopak hnutí STAN pár křesel získalo. Jaký je váš komentář?

U lidovců je vidět, že dělali, co mohli, ale mnoho už nezmůžou. A TOP 09? Asi nebude hezké, co řeknu, ale v zásadě se potvrdilo, že strana je na sestupu. Docela mě zajímá, co k tomu řekne Miroslav Kalousek, ještě jsem neměl příležitost to sondovat.

A Starostové si můžou oddechnout. Jejich ambice, které byly ve volbách 2021 velké a jejich preference vysoké, se nenaplňují. Ale na druhé straně žádná tragédie u nich nenastává. Hnutí se stabilizovalo, má své úspěchy, má své bašty. Až se bude volit i v Praze, budou na tom v celostátním měřítku trochu hůř. Ale obavu o svou existenci teď mít rozhodně nemusí.

Samozřejmě STAN musí Starosty pro Liberecký kraj považovat za svou součást, bez toho jsou daleko slabší. Mohou se tedy v relativním klidu chystat na sněmovní volby a zvažovat, jestli budou kandidovat sami nebo v nějaké koalici.

Už jsme se dotkli volební účasti, která byla zhruba 33 procent, což je o více než pět procentních bodů méně než v minulých volbách. Nečekal jste naopak vzhledem k atmosféře ve společnosti vyšší volební účast?

To je pro mě velké překvapení. Ještě před 14 dny v našich analýzách vycházelo, že by se volební účast měla pohybovat někde kolem 40 procent. A nevěřím tomu, že takový velký rozdíl, přes sedm procentních bodů, by mohl být způsoben jen povodněmi. Dobře víme, že velká část voličů se rozhoduje na poslední chvíli. Otázka zní, proč se ti lidé na poslední chvíli rozhodli, že volit nepůjdou. To je pro mě věc na další analýzu a možná i pro povolební průzkumy.

Mohlo by vás zajímat: "Neskutečná povýšenecká drzost." Havlíček se kvůli Orbánovi opřel do Evropské unie