Nový náboj v kauze Čapí hnízdo, premiér Babiš požádal o zastavení trestního stíhání

Podle pokynů Vrchního státního zastupitelství v Praze má dozorový žalobce Jaroslav Šaroch v kauze údajného dotačního podvodu při budování farmy Čapí hnízdo rozhodnout o případné obžalobě do konce srpna. Ke zvážení mu však přibyl nový podnět. Jak zjistil deník Aktuálně.cz, hlavní aktér kauzy premiér Andrej Babiš (ANO) podal návrh na zastavení trestního stíhání.

"Ano, podali jsme návrh na zastavení trestního stíhání," potvrdil Aktuálně.cz premiérův právní zástupce v této kauze Michael Bartončík. Babiš je podle policie strůjcem podvodu, jenž spočíval v nelegálním zisku dotace ve výši 50 milionů korun. Z pohledu kriminalistů neměla farma Čapí hnízdo na subvenci určenou pro malé a střední firmy nárok, protože byla propojená s Babišovým holdingem Agrofert.

Babiš se obrátil na Městské státní zastupitelství v Praze s žádostí o zastavení stíhání v druhé půli července. Jeho podnět přišel necelé dva měsíce poté, co ho policie navrhla obžalovat. "Nemohu to krátce shrnout, je to argumentačně velmi obsáhlé a cokoliv z toho vytahovat by bylo jen vytržením z kontextu. Ale těch důvodů pro zastavení je tam vícero," dodal za svého klienta advokát Bartončík.

Babiš se v trestním řízení zodpovídá z možného dotačního podvodu a poškození finančních zájmů Evropské unie. Pokud se kauza dostane k soudu, v případě uznání viny mu hrozí až 10 let vězení. Jeho podnět představuje protiváhu závěru policie, jež žádá po státním zástupci Šarochovi podání obžaloby. Dozorový žalobce bude oba podněty posuzovat souběžně. Výsledek oznámí najednou se svým konečným rozhodnutí ve věci.

Babišovi už to jednou vyšlo

Není obvyklé, že návrhy na zastavení stíhání podané po skončeném vyšetřování vnesou do případu nové poznatky. Dozorový státní zástupce má jako pán trestního řízení o průběhu vyšetřování přehled, nařizuje policii konkrétní úkony a celkové se v kauze podrobně orientuje.

"V řadě případů je to jakýsi vzkaz soudu. Když dostane soudce obžalobu, pročte si spis a první, co tam má, je návrh obviněného na zastavení stíhání. To může vést k tomu, že soudce nařídí předběžné projednání obžaloby a vrátí to zpátky vyšetřovatelům," řekl už dříve Aktuálně.cz k možnému významu takového návrhu zkušený trestní advokát Tomáš Sokol.

Na druhou stranu premiérovi už jednou takový tah vyšel. Když Šaroch v kauze v létě 2019 rozhodoval poprvé, trestní stíhání skutečně zastavil. Až zásah tehdejšího nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana vedl k obnově vyšetřování. Případ rozkrýval kriminalista Pavel Nevtípil, který po druhém uzavření případu na sklonku května odešel od policie.

Do konce srpna? Ne tak úplně

Podle vnitřních regulí Městského státního zastupitelství v Praze se má žalobce s návrhem na obžalobu vypořádat do měsíce, v případe náročnějších trestních věcí má k dispozici měsíce dva. Spis ke kauze Čapí hnízdo čítá 34 tisíc listů. Jak upozornil server Seznam Zprávy, dohledové Vrchní státního zastupitelství uložilo Šarochovi rozhodnout do konce měsíce srpna.

Tento termín však podle informací Aktuálně.cz není nepřekročitelný. Posunout ho můžou případná nová zjištění, která se Šarochovi během rozhodování mohou dostat do ruky. Babišův návrh na zastavení trestního stíhání může představovat jeden z nich. Aktuální dění v případu Městské státní zastupitelství nekomentuje.

"V současné době se nebudeme k věci blíže vyjadřovat. Státní zástupce se nejpozději do meritorního zpracování věci vypořádá se všemi podáním či podněty, které budou učiněny. Veřejnost pak bude prostřednictvím veřejných sdělovacích prostředků o způsobu vyřízení věci informována, a to po vydání rozhodnutí a jeho rozeslání," sdělil Aktuálně.cz mluvčí úřadu Aleš Cimbala.