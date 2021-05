Šaroch by měl o Čapím hnízdě rozhodnout do dvou měsíců, spis narostl o tisíce stránek

Policie v pondělí navrhla obžalovat premiéra Andreje Babiše (ANO) a jeho někdejší poradkyni Janu Mayerovou kvůli možnému dotačnímu podvodu při budování farmy Čapí hnízdo. Podle kriminalistů získal projekt 50 milionů korun z evropských zdrojů neprávem. Dozorový žalobce Jaroslav Šaroch má nyní dva měsíce na to, aby o návrhu policie rozhodl. Spis ke kauze narostl za poslední dva roky o tisíce stran.

"Kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality pražské policie ukončili vyšetřování případu 'Čapí hnízdo'. V této souvislosti dnes podali na Městské státní zastupitelství v Praze návrh na podání obžaloby dvou lidí pro trestné činy poškození finančních zájmů Evropské unie a dotační podvod," uvedla policie na svém účtu na sociální síti Twitter.

Rozhodnutí hlavního vyšetřovatele kauzy Pavla Nevtípila přišlo poté, co se minulý týden hlavní aktéři případu, premiér Andrej Babiš (ANO) a jeho bývalá poradkyně Jana Mayerová, seznámili se spisem. Nevtípil poté dospěl k závěru, že případ patří k soudu. Jeho podstatou je, že na dotaci určenou pro malé a střední firmy neměla farma nárok.

"Mě už to ani nepřekvapuje, ani to, že se tato věc objeví vždy před volbami. Jde o zcela účelovou a uměle vytvořenou pseudokauzu, která je stará 14 let, a vyšetřování se táhne pět let. A už jednou byla státním zástupcem zastavena," reagoval v pondělí na návrh policie premiér Babiš.

Bradáčová ze hry, zasáhnout mohou právníci

Předseda vlády zdůraznil, že jeho postoj k případu se nemění. Jakoukoliv vinu odmítá. "Nikdy se nic nezákonného nestalo a veškerá nesmyslná obvinění odmítám. Zároveň stále věřím, že náš justiční systém je spravedlivý a v této věci se to, doufám, ukáže," napsal Babiš. "Já to ponechám už bez komentáře, k tomu není co říct," řekla v pondělí Mayerová. I ona vinu popírá.

Nyní je na tahu dozorový žalobce z Městského státního zastupitelství v Praze Jaroslav Šaroch. Po vyhodnocení návrhu na obžalobu a prostudování spisu rozhodne, zda Babiše s Mayerovou obžaluje, jejich stíhání zastaví, nebo případ vyřídí jinak. V této fázi vypadlo ze hry Vrchní státní zastupitelství v Praze vedené Lenkou Bradáčovou.

Její úřad mohl v rámci takzvaného dohledu na Šarocha apelovat, aby rozkrývání případu urychlil. Po podání návrhu na obžalobu už na takový krok nemá právo. "Dohled se v této fázi řízení nevykonává. Pokud by státní zástupce nerozhodl v přiměřené lhůtě, potom zákon ukládá řešit případné průtahy vedoucímu státnímu zástupci," řekla k tomu už dříve Aktuálně.cz Bradáčová.

Naopak do kauzy mohou vstoupit sami obvinění. Jejich advokáti mají nárok, aby požádali Šarocha o zastavení stíhání. Takové podněty by posuzoval souběžně se závěrem policie. "Nemám informaci, zda součástí spisu jsou, nebo nejsou návrhy na zastavení stíhání," řekl Aktuálně.cz mluvčí pražských žalobců Cimbala. Podle informací Aktuálně.cz advokáti takovou žádost zatím nepodali.

34 tisíc listů spisu k případu

Vnitřní předpisy Městského státního zastupitelství v Praze praví, že žalobce by se měl s návrhem na obžalobu vypořádat do měsíce. U složitějších kauz jsou to dva měsíce. Ve výjimečných případech může šéf pražských žalobců Martin Erazím své podřízené z těchto lhůt vyvázat. Na základě konzultací by Šarochovi poskytl právě tolik času, kolik by potřeboval.

Takto to ostatně proběhlo ve chvíli, kdy Šaroch v dubnu 2019 obdržel návrh policie obžalovat aktéry kauzy poprvé. Rozhodoval o něm více než čtyři měsíce. Stíhání zastavil. V prosinci téhož roku však jeho verdikt zrušil nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman (posledním červnovým dnem ve funkci končí), po jehož zásahu se vyšetřování znovu rozběhlo.

Není vyloučené, že Šaroch dostane volnou ruku i tentokrát. Aktuálně.cz po prvním návrhu na podání obžaloby upozornilo, že spis čítá 23 tisíc stran. Už takto objemný materiál je na poměry Městského státního zastupitelství v Praze výjimečný. Spis se od té doby navíc výrazně rozšířil. "Spisový materiál má rozsah čítající přes 34 tisíc listů," informoval v pondělí mluvčí pražských žalobců Cimbala.

Pokyny nejvyššího žalobce

Aktuální objem spisu vychází z pokynů nejvyššího žalobce Zemana. Když případ v prosinci 2019 vrátil do rukou policie, vznesl jasné výtky. "Šlo o nesprávné hodnocení důkazů, otázky propojenosti podniků, neúplné vyhodnocení evropské legislativy a navazující judikatury i hodnocení subjektivní stránky," vyjmenoval chyby tehdejšího vyšetřování.

Tyto nedostatky mělo došetření odstranit, policie musela shromáždit a vyhodnotit další důkazy. Nevtípil se napodruhé soustředil už "jen" na Babiše a Mayerovou. V prvním "kole" obvinil dalších pět lidí včetně Babišovy ženy Moniky, švagra Martina Herodese či dvou jeho dospělých potomků. U nich však zastavení stíhání nejvyšší žalobce Zeman potvrdil.

Farma Čapí hnízdo byla původně součástí Babišova koncernu Agrofert. V prosinci 2007 se z něj však vydělila, proměnila se v akciovou společnost a podíl v ní držela Babišova žena Monika a jeho dospělé děti Andrej a Adriana. V této podobě společnost úspěšně požádala o dotaci 50 milionů korun pro malé a střední podniky. Po pěti letech, kdy evropským projektům končí povinná lhůta udržitelnosti, se firma vrátila do holdingu.

"Každý trochu slušný člověk by v této situaci rezignoval. Bavíme se však o Andreji Babišovi," reagovala na posun v případu předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. "Nevěřím, že to tentokrát bude jiné a premiér se zachová jako chlap, který při takovém průšvihu složí funkci," uvedl předseda KDU-ČSL Marian Jurečka. V této souvislosti připomněl, že ve čtvrtek se bude hlasovat o nedůvěře vládě.