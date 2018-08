Babiš zahájil Národní dožínky, projev mu rušili protestující. Hanba a StB, křičeli

Většina návštěvníků dožínek projevy protestantů kritizovala.

České Budějovice - Projev premiéra Andreje Babiše (ANO) při slavnostním zahájení Národních dožínek v Českých Budějovicích znovu narušovala skupinka protestujících. Pískali a skandovali "hanba" a "StB". Ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD) se následně premiérovi a veřejnosti omluvil za chování "skupinky takzvaných demokratů".

Počínání protestujících ostatní návštěvníci většinou odsuzovali. Podobně na českobudějovickém výstavišti vystupovala skupinka lidí i ve čtvrtek, když prezident Miloš Zeman zahajoval největší český agrosalon Země živitelka, jehož jsou dožínky součástí.

Při zahájení dožínek se hlavně děkovalo zemědělcům, Toman slíbil, že je vláda nenechá kvůli horší úrodě "na holičkách". Vláda podle něj vyčíslí objektivně škody způsobené suchem. Premiér již dříve řekl, že předložení plánu odškodnění je na Tomanovi, ale musí být objektivní.

Podle Agrární komory ČR sucho letos způsobilo v českém zemědělství škody za devět až 11 miliard Kč. Zemědělci budou chtít od státu odškodnění dvě až 2,5 miliardy korun, aby pomoc byla srovnatelá s kompenzacemi v Německu. Největší škody budou na obilovinách, cukrové řepě, chmelu i na krmných plodinách, řekl prezident Agrární komory Zdeněk Jandejsek. Zemědělci by chtěli odškodnění do konce roku.

Babiš zmínil také nutnost vytvoření dlouhodobé strategie hospodaření s vodou v ČR nebo boj s kůrovcem. Zemědělcům poděkoval za to, že se starají o tvář české krajiny. "Národní dožínky je oslava něčeho, co nás živí. Měli bychom si všichni uvědomit, že potraviny jsou základem existence lidstva vedle vody a energie a samozřejmě našeho prostředí, které utváříme všichni my - zemědělci," řekl Jandejsek.

Před samotným zahájením dožínek zasadil premiér spolu s dalšími představiteli státu a zemědělců před výstavištěm Lípu republiky, následně se vydal do dožínkového průvodu.

Sucho je letos i v jiných zemí Evropy. Extrémně nízké srážkové úhrny by mohly mít například za následek masivní nedostatek krmiva pro hospodářská zvířata. Týká se to Francie, Británie, Německa i Švédska. Německá vláda dá kvůli poničené úrodě zemědělcům odškodnění 150 až 170 milionů eur. Stejnou částkou přispějí jednotlivé spolkové země. Celkem tak němečtí zemědělci mohou dostat až 340 milionů eur (8,7 miliardy Kč).

Video: Prezident zeman na agrosalonu Země živitelka 2018