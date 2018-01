OLAF ve zprávě píše o podvodu, říká poslanec, který ji četl. Kalousek: Jsou tam i čísla paragrafů

AKTUALIZOVÁNO před 2 hodinami

Zpráva OLAF koresponduje se závěry, k nimž dospěli v kauze Čapí hnízdo čeští policisté. Podle poslance Jakuba Michálka se v ní vyskytuje i slovo "podvod".

Praha - Závěry zprávy evropského úřadu proti podvodům (OLAF) se shodují s tím, co při vyšetřování údajně neoprávněné dotace pro Farmu Čapí hnízdo zjistila česká policie. Novinářům to řekl pirátský poslanec Jakub Michálek poté, co se jako člen mandátového a imunitního výboru s obsahem zprávy seznámil.

"Zpráva OLAF se skutečně věnuje tomu podezření z trestného činu, k němuž mělo dojít, a plně koresponduje s policejním spisem, se kterým jsme se jako členové mandátového a imunitního výboru měli příležitost seznámit v prosinci," řekl Michálek. "Mluví se tam i o podvodu v souladu s tím, co šetří Policie České republiky," doplnil.

Zdůraznil, že informace, podle nichž se slovo "podvod" ve zprávě neobjevuje, nejsou pravdivé. "Musím dementovat informace z médií, že se tam neobjevuje slovo ‚podvod‘. Objevuje," dodal.

Tři odstavce doporučující vynětí více než 42 milionů z evropských programů, které ve čtvrtek zveřejnilo ministerstvo financí, podle Michálka ze samotné zprávy OLAF nepochází, ale jsou součástí takzvaného "doporučujícího stanoviska".

"Podstatné závěry zprávy OLAF jsou úplně jiné, než co má ministerstvo financí na svých webových stránkách - to je pouze nějaký výtah k vynětí z evropských fondů," uvedl poslanec

"Samotná zpráva není o vynětí nějakých částek z evropských fondů, ale skutečně se materiálně zabývá celým tím vyšetřováním od počátků Čapího hnízda až po převod akcií a udržitelnost v rámci toho programu," dodal.

Michálek vzhledem k závazku mlčenlivosti nechtěl jmenovitě potvrdit, že se zpráva zabývá i premiérem Andrejem Babišem a šéfem poslanců ANO Jaroslavem Faltýnkem, řekl ale, že "konkrétní osoby, které jsou mediálně propírány v souvislosti s tímto případem, jsou tam samozřejmě popsány".

Poslanec potvrdil, že znění zprávy OLAF nezměnilo stanovisko pirátů a ti budou pro vydání obou poslanců hlasovat jak ve výboru, tak na plénu sněmovny.

Nahlédnout do spisu byl i předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Ten už prý spis OLAF četl před několika dny. A potvrdil, že ve spise nalezl totožný dokument. "Ta zpráva je cenná proto, že je tady nezávislá evropská instituce, která ve svých závěrech v podstatě potvrzuje, že stíhání české policie není žádná účelovka. Že její postup je korektní a objektivní," řekl Kalousek.

Informace dnešních @lidovenoviny o tom, že OLAF nedospěl ve svých závěrech k termínu "dotační podvod" je nepravdivá. Zpráva ho uvádí zcela explicitně včetně čísel paragrafů - 212 a 260 trestního zákona. — Miroslav Kalousek (@kalousekm) January 5, 2018

OLAF podle slov Kalouska nejen dospěl k závěru, že šlo o dotační podvod. "Dospěli. Včetně čísel paragrafů," dodal. A zopakoval, že poslanci TOP 09 budou na plénu sněmovny hlasovat pro vydání jak premiéra Babiše, tak šéfa poslanců ANO Jaroslava Faltýnka.

Totéž po pročtení zprávy sdělila i poslankyně ČSSD Kateřina Valachová. "Co se týká sociální demokracie, tam je jasná politická pozice, že sociální demokracie bude hlasovat pro vydání," prohlásila. Také ona potvrdila, že zpráva nevybočuje ze závěrů vyšetřování českých policistů. "Četla jsem ji celou. Z mého pohledu zpráva OLAF neobsahuje nic nového, co by už ve vyšetřovacím spisu nefigurovalo," uzavřela Valachová.