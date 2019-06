Babiš: Visegrádská čtyřka chce v čele EK někoho, kdo nám rozumí a nemá předsudky

Aktualizováno před 1 hodinou

Podle premiérů zemí visegrádské čtyřky by do čela Evropské komise (EK) neměl získat většinu žádný z takzvaných spitzenkandidátů, tedy lídrů kandidátek stran pro nedávné volby do Evropského parlamentu. Po pátečním jednání předsedů vlád Česka, Slovenska, Polska a Maďarska v Praze to řekl premiér Andrej Babiš (ANO).

Visegrádská skupina má své představy o obsazení pozice předsedy EK. Nemusí nutně jít o člověka ze střední či východní Evropy, musí ale rozumět regionu V4, doplnil. Mimořádné zasedání Evropské rady se uskuteční v neděli 30. června v Bruselu. "Myslíme si, že spitzenkandidáti by neměli obsazovat pozice. Máme nějaké naše personální představy," řekl Babiš. Konkrétní jména prozradit nechtěl. "Těch jmen je víc za každou frakci. (…) Máme personální představy, je otázka, jak se nám podaří nějakým způsobem ostatní země o nich přesvědčit," dodal. Z vedoucích kandidátů se za lidovce - nejsilnější frakci v Evropském parlamentu - o post uchází Němec Manfred Weber, za socialisty Nizozemec Frans Timmermans a za liberály Dánka Margrethe Vestagerová. Babiš už dříve řekl, že někteří nemají rádi teritorium V4. "Není to o tom, že bychom zásadně trvali na někom, kdo musí být ze střední nebo východní Evropy. Samozřejmě jsou tam takoví kandidáti, ale je to o tom, aby ten člověk rozuměl našemu regionu a neměl nějaké předsudky a historicky negativní názory z hlediska například našich názorů na migraci, klima či rozpočet," uvedl premiér. Podle Babiše by nebylo dobré, kdyby se ani na nedělním summitu nepodařilo vyřešit obsazení důležitých postů. "Víceméně asi většina členů Evropské rady počítá s tím, že můžeme jednat celou noc. Myslím, že všichni počítají s tím, že si blokli i to dopoledne v pondělí. Ale uvidíme, možná se to povede a bude to kratší, než (středeční) jednání o nedůvěře naší vládě, které skončilo v půl páté ráno," řekl. Na Babišovo pozvání se v pátek v Hrzánském paláci sešli polský premiér Mateusz Morawiecki, slovenský Peter Pellegrini a maďarský Viktor Orbán. Země V4 nesmí být v Evropě vnímány jako zdroj problémů, řekla Čaputová číst článek Šéfům států a vlád zemí Evropské unie se v noci na 21. června nepodařilo vyřešit složitou otázku nového obsazení klíčových funkcí v evropských institucích. Předseda vrcholných unijních schůzek Donald Tusk novinářům tehdy řekl, že na jednání Evropské rady nebyla většina pro žádného kandidáta. Nedělní mimořádné zasedání se koná jen dva dny před ustavující schůzí nově zvoleného europarlamentu. Babiš zopakoval, že eurokomisařka Věra Jourová by měla získat lepší portfolio. "O tom rozhoduje předseda Evropské komise, on má obrovskou moc. Proto je důležité, aby předseda byl alespoň trochu podle našich představ," poznamenal. Jourová nyní odpovídá za oblasti spravedlnosti, ochranu spotřebitele a rovné příležitosti mužů a žen. Video: Zdá se, že není lehké mě nahradit, žertoval po summitu šéf Evropské komise Juncker Video: Reuters | 00:39