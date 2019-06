Země V4 nesmí být v Evropě vnímány jako zdroj problémů, řekla Čaputová

před 51 minutami

Země Visegrádské skupiny by v Evropské unii neměly být vnímány jako zdroj problémů a měly by vyřešit pochybnosti spojené s porušováním unijních hodnot. Po úterním setkání s předsedou Evropské komise Jeanem-Claudem Junckerem to řekla slovenská prezidentka Zuzana Čaputová, která zdůraznila význam silné unie pro svou zemi. Juncker označil Slovensko za "kotvu stability" v rámci regionu.

"Nemyslím si, že nám prospívá nové dělení v rámci Evropské unie na východní a západní část," řekla na společné tiskové konferenci prezidentka, pro niž je návštěva Bruselu po Praze druhou zahraniční cestou ve funkci. Čaputová připustila, že takzvaná visegrádská čtyřka (V4) může být v Bruselu vnímána jako problémový region. Evropská komise vede s Varšavou i Budapeští řízení kvůli porušování společných hodnot, jež se unijní země zavázaly dodržovat. V polském případě jde o právní stát, v Maďarsku zase o svobodu médií či nezávislost justice. "Myslím si, že pokud má být V4 respektovaná, tak musíme vyřešit všechny pochybnosti, které naši partneři mají, pokud jde o porušování nebo ohrožování našich společných hodnot," řekla Čaputová, podle níž je budoucnost Slovenska v "silné a jednotné unii". Čaputová versus Fico. Nová slovenská prezidentka se střetla kvůli ústavnímu soudu číst článek Juncker ocenil proevropskou orientaci Čaputové a vývoj, kterým prošlo Slovensko v posledních letech, kdy se podle něho stalo následováníhodným příkladem pro další země svého regionu. "Trvám na tom, že Slovensko je kotvou stability v regionu," prohlásil šéf EK. Čaputová se v Bruselu již sešla s generálním tajemníkem NATO Jensem Stoltenbergem. Po této schůzce slíbila, že Bratislava zvýší své výdaje na obranu na dvě procenta HDP již v roce 2022, tedy o dva roky dříve proti původnímu plánu.