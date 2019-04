Juncker: Česko je v Evropské unii úspěšné, Babiš by ale neměl útočit na OLAF

před 2 hodinami

Rozšíření Evropské unie o Česko a další země střední a východní Evropy dopadlo podle předsedy Evropské komise Jeana-Clauda Junckera jednoznačně úspěšně. Juncker to řekl v rozhovoru pro Hospodářské noviny u příležitosti středečního výročí 15 let vstupu Česka do EU. "Ani na jedinou vteřinu jsem od té doby nelitoval, že v roce 2004 se 10 zemí díky vstupu do EU vrátilo zpět do srdce Evropy," řekl Juncker. Podle něj členství v unii například výrazně přispívá k růstu české ekonomiky.

Šéf Evropské komise zároveň promluvil o českém premiérovi Andreji Babišovi. Odmítl jeho tvrzení, že Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) je v kauze Čapí hnízdo součástí spiknutí, jehož cílem je Babiše dostat z politiky. "To přijatelné skutečně není a hlavně to není pravda," tvrdí Juncker v rozhovoru. Podle vyšetřovatelů OLAF se Babiš mohl dopustit podvodu s evropskými dotacemi. Úřad se tak přiklonil k názoru české policie, která Babiše obvinila z podvodu a poškozování finančních zájmů EU. OLAF je podle Junckera naprosto nezávislý. Juncker taky pro Hospodářské noviny řekl, že nelituje návrhu komise, na základě něhož se státy EU v roce 2015 dohodly na zavedení časově omezených povinných kvót na přijímání uprchlíků. Česko a několik dalších zemí tehdy bylo přehlasováno. "Udělal bych úplně to samé. Nemohli jsme nechat Itálii a Řecko osamocené tváří v tvář masivnímu přílivu migrantů," míní Juncker. A dodává, že jeho komise netrvala na tom, aby byly kvóty povinné. Státy EU měly možnost místo toho přijmout část uprchlíků dobrovolně, ale odmítly to. Juncker, který ve funkci předsedy komise letos na podzim končí, také uvedl, že lidé mají často velmi zkreslené představy o tom, jak EU funguje. "Myslí si, že jsme zodpovědní úplně za všechno. A to proto, že každý den čtou a slyší nesmysly o tom, jak se EU a komise míchá do naprosto všech záležitostí jejich každodenního života," říká Juncker. Na otázku, kdo byl jeho nejoblíbenějším českým premiérem, odpověděl, že Vladimír Špidla, protože byl stejně jako on ministrem práce a poté členem Evropské komise. "Prvním premiérem, s nímž jsem se setkal, byl Zeman. Od té doby se trochu změnil," dodal Juncker. Podívejte se na starší Junckerův projev o dvojí kvalitě potravin v EU: Předseda Evropské komise Juncker: Češi si zaslouží stejně kakaa v čokoládě | Video: European Commission | 01:01