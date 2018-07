V Belgii bude brzy muslimů většina, tvrdil Babiš. V roce 2050 jich nebude ani pětina, ukazuje výzkum

Z dat výzkumného centra Pew vyplývá, že odhady, které premiér Andrej Babiš zmiňoval v České televizi, jsou značně nadhodnocené.

Praha - Premiér Andrej Babiš (ANO) ve svém vystoupení v pořadu Události, komentáře prohlásil, že v Belgii budou brzy převažovat muslimové. Přitom podle odhadů amerického výzkumného centra Pew nebude v Belgii v roce 2050 muslimská ani pětina populace.

Babiš tak reagoval na otázku moderátorky, jestli lze vymýtit pašeráky bez toho, aby Česko přijímalo uprchlíky. "My chceme bojovat za naši kulturu, za dědictví našich předků a my nechceme, pokud někomu nevadí, že v Belgii v roce 2030 bude více muslimů než původních obyvatel, tak to je jejich problém. My to tady nechceme," řekl Babiš v pondělí večer v České televizi.

Žádná zpráva o razantním nárůstu muslimské populace v Belgii ale není dostupná. Z dat výzkumného centra Pew vyplývá, že odhady, které Babiš v ČT zmiňuje, jsou značně nadhodnocené. Výzkumníci v nedávné zprávě uvedli, že muslimů bylo v Belgii v předloňském roce 7,6 procenta. V roce 2050 by jich podle výzkumu mohlo být od 11 do 18 procent v závislosti na migraci.

Premiér mohl své informace čerpat z článku Belgie: první islámský stát v Evropě?, kde belgický sociolog Olivier Servais tvrdí, že muslimů v Bruselu bude brzy většina.

"Ti, kteří praktikují islám, budou díky vysoké míře porodnosti za patnáct až dvacet let většinou," říká v článku sociolog. Z jakých dat výzkumník při své predikci čerpal, ovšem z článku není jasné. Text byl hojně citován na světových i českých dezinformačních webech.

Vyjádření Andreje Babiše redakce shání.