Babiš: Trestný čin se podle státních zástupců nestal. Diskuze o abolici je zbytečná

Premiér Andrej Babiš (ANO) považuje za zbytečnou diskusi, zda by pode požadavků ústavy podepsal případné rozhodnutí prezidenta Miloše Zemana, kterým by hlava státu zastavila Babišovo stíhání v případu Čapího hnízda. Babiš řekl rádiu Impuls, že by jen komentoval nesmyslné spekulace, protože trestní stíhání bylo zastaveno a žádný trestný čin se nestal.

Městské státní zastupitelství v Praze (MSZ) nedávno zastavilo jak stíhání Babiše, tak dalších v případu. Usnesení je pravomocné. MSZ ho předloží společně se spisovým materiálem nejvyššímu státnímu zástupci Pavlu Zemanovi, který může usnesení potvrdit i zrušit. Prezident oznámil, že pokud by bylo stíhání obnoveno, přistoupil by k abolici. Abolice patří mezi rozhodnutí hlavy státu, která musí spolupodepsat premiér či jiný pověřený člen vlády. "Já myslím, že je to úplně zbytečná diskuse, protože dva státní zástupci, pan (Jaroslav) Šaroch a (Martin) Erazím potvrdili, že se žádný trestný čin nestal, a zastavili stíhání," řekl Babiš Impulsu. Související Zesměšnil bych se, odmítal loni Zeman milost pro Babiše. Nyní mu ji slibuje 1:30 Zemanovo prohlášení proto považuje za zbytečné. "Myslím, že nic takového nemůže nastat. Myslím, že to zbytečně vyvolává vášně a není to na místě," uvedl. Slova prezidenta ho proto nepotěšila. "Protože (abolice) není potřeba. Státní zástupci objektivně to stíhání, o kterém já od začátku říkám, že bylo účelové, zastavili. Justice by měla konat bez ohledu na názory politiků nebo novinářů a dalších lidí," uvedl. Babiš předpokládá, že nezávisle se bude rozhodovat i nejvyšší státní zástupce. Na přezkoumání případu má podle zákona žalobce Zeman tři měsíce. Vyjádření pana prezidenta k abolici je zbytečné, protože si myslím, že nic takového ani nemůže nastat. Vyvolává zbytečně vášně a není namístě. Žádní politici by to teď neměli komentovat a měli by nechat konat justici. — Andrej Babiš (@AndrejBabis) September 20, 2019 "Státní zástupci pravomocně zastavili trestní stíhání u všech aktérů a pan prezident toto pravomocné rozhodnutí státního zastupitelství ctí," odpověděl dnes Zemanův mluvčí Jiří Ovčáček na dotaz, zda by prezident v případě zrušení verdiktu o zastavení stíhání využil práva abolice jen ve vztahu k Babišovi, nebo i k dalším lidem, kteří byli v případu Čapí hnízdo stíháni. Ministryně spravedlnosti nechce slova prezidenta komentovat Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) se k výroku prezidenta Miloše Zemana nechce vyjadřovat. "Taková situace dosud nenastala. Nikdy jsem nespekulovala nad tím, "co by bylo, kdyby". Nebudu to dělat ani v tomto případě. Na podobné otázky mohu reagovat, až taková situace nastane," uvedla Benešová na dotaz, zda ministerstvo nepovažuje Zemanova slova jako nepřiměřený tlak na nejvyšší státní zastupitelství, které nyní přezkoumává rozhodnutí pražského městského státního zastupitelství o zastavení Babišova stíhání. Video: Dojmy k odsouzení Babiše nestačí. Víc žalobců by mělo dělat to, co Šaroch, říká právník 20:02 Bez důkazů nelze nikoho odsoudit. Státní zástupci by měli mít jako páni přípravného řízení větší odvahu věci skončit, míní advokát Miroslav Krutina. | Video: Daniela Drtinová