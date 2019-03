Babiš odletěl do Spojených států. Na schůzku s Trumpem si beru svoje grafy, řekl

Premiér Andrej Babiš v úterý před odletem do USA potvrdil informaci Aktuálně.cz, že má na programu jednání s ředitelkou americké Ústřední zpravodajské služby (CIA). Během své čtvrteční návštěvy v Bílém domě chce pak Donaldu Trumpovi mimo jiné ukázat grafy, které ukazují, že Česko zvyšuje výdaje na obranu směrem k požadovaným dvěma procentům HDP. Babiš je po osmi letech prvním českým premiérem, který dostal pozvání na bilaterální jednání v Bílém domě.

Témat k diskuzi bude podle premiéra mnoho, za hlavní ale označil obchodní vztahy mezi Českem a Spojenými vztahy. Jednat by s Trumpem chtěl zejména o prezidentově plánu zavést cla na automobily ze zemí Evropské unie. "Budu se snažit panu prezidentovi vysvětit dopad na naši ekonomiku, protože jsme velkým dodavatelem součástí aut," dodal.

Dalším tématem bude plnění závazků České republiky v rámci NATO. Babiš Trumpovi plánuje ukázat, že pod jeho vedením stoupají výdaje Česka na obranu a blíží se slíbeným dvěma procentům HDP v roce 2024. "Beru s sebou i ty moje grafy," uvedl Babiš.

Možnost hovořit s Trumpem déle než pár sekund bude mít Babiš vůbec poprvé. Na schůzku se podle svých slov pečlivě připravoval. "Já vnímám, že v byznysu i politice jsou důležité osobní vztahy. Takže to je priorita," uvedl. Zmínil také, že během schůzky předá Trumpovi pozvání prezidenta Miloše Zemana do Česka.

Babiš novinářům také potvrdil informaci deníku Aktuálně.cz, že během cesty navštíví centrálu americké Ústřední zpravodajské služby (CIA) v Langley ve Virginii. "Dostal jsem pozvání a víc k tomu nemám žádný komentář," uvedl.

"Já osobně považuji za největší problém naší planety mezinárodní terorismus. V tomhle směru si myslím, že všechny velmoci, a hlavě ty, které sedí v bezpečnostní radě OSN, by měly spolupracovat," dodal ještě Babiš. Uvědomuje si prý, že současné vztahy mezi USA a Ruskem nejsou nejlepší.

Největším problémem je podle něj šest milionů uprchlíků v Jordánsku, Libanonu a v Turecku, prioritou je také řešení situace v Sýrii. "Samozřejmě mě bude zajímat, do jaké míry tam Spojené státy budou hrát ještě nějakou roli, nebo to teritorium opustí," uvedl. Mezi další témata bude patřit také migrace, Írán nebo energetická bezpečnost.

Kdo Babiše doprovází

Premiéra na cestě do USA doprovází náměstek ministerstva obrany Jakub Landovský, náměstek ministra zahraničí Martin Povejšil nebo místopředseda vládní rady pro výzkum, vývoj a inovace Karel Havlíček, autor projektu Česká republika - země pro budoucnost. "Už nechceme být 'země příběhů', jak to má Czech Tourism už několik let. Inovace, digitalizace, umělá inteligence, to je podle našeho názoru budoucnost naší ekonomiky," řekl Babiš.